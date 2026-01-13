Рейтинг@Mail.ru
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес. Об этом рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Уточняется, что задержки в движении связаны с тем, что часть автомобилей выехали на заснеженные трассы на летней резине.Водителей настоятельно просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и осторожность.На Черноморском направлении идет снег, очистка дорог продолжается. Самые опасные участки уже обработаны, добавили в пресс-службе.Сегодня в Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя.Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамАвтомобиль попал под грузовой поезд в АдыгееЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф

В Крыму продолжат расчищать дороги от снега - актуальная информация к данному часу

12:34 13.01.2026
 
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес. Об этом рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
Уточняется, что задержки в движении связаны с тем, что часть автомобилей выехали на заснеженные трассы на летней резине.
Водителей настоятельно просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и осторожность.
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
"На участке трассы со стороны Фороса наблюдаются заряды снега, температура −1 °C. В работе три комбинированные дорожные машины, покрытие обрабатывается", - отметили в пресс-службе.
На Черноморском направлении идет снег, очистка дорог продолжается. Самые опасные участки уже обработаны, добавили в пресс-службе.
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега в Черноморском районе Крыма
Расчистка дорог от снега в Черноморском районе Крыма
© Крымавтодор
Расчистка дорог от снега в Черноморском районе Крыма
Сегодня в Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя.
Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
