На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
В Крыму продолжат расчищать дороги от снега - актуальная информация к данному часу
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес. Об этом рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
Уточняется, что задержки в движении связаны с тем, что часть автомобилей выехали на заснеженные трассы на летней резине.
Водителей настоятельно просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и осторожность.
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
© Крымавтодор
Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма
"На участке трассы со стороны Фороса наблюдаются заряды снега, температура −1 °C. В работе три комбинированные дорожные машины, покрытие обрабатывается", - отметили в пресс-службе.
На Черноморском направлении идет снег, очистка дорог продолжается. Самые опасные участки уже обработаны, добавили в пресс-службе.
© КрымавтодорРасчистка дорог от снега в Черноморском районе Крыма
© Крымавтодор
Расчистка дорог от снега в Черноморском районе Крыма
Сегодня в Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя.
Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
Читайте также на РИА Новости Крым: