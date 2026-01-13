https://crimea.ria.ru/20260113/na-yubk-raschistili-ot-snega-dorogu-na-gurzuf-1152347326.html

На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф

Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Расчистка дорог от снега на Южном берегу Крыма продолжается. Трасса на Гурзуф уже очищена. Сейчас дороги обрабатываются в районе сел Малый Маяк и Утес. Об этом рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Уточняется, что задержки в движении связаны с тем, что часть автомобилей выехали на заснеженные трассы на летней резине.Водителей настоятельно просят соблюдать дистанцию, скоростной режим и осторожность.На Черноморском направлении идет снег, очистка дорог продолжается. Самые опасные участки уже обработаны, добавили в пресс-службе.Сегодня в Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя.Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамАвтомобиль попал под грузовой поезд в АдыгееЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео

