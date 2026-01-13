https://crimea.ria.ru/20260113/na-kubani-otkryty-administrativnye-dela-za-plokhuyu-uborku-snega-1152353722.html

На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Краснодарские чиновники провалили работу по зимнему содержанию дорог и улиц краевого центра и получили административные дела. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.В этой связи в отношении ответственного юридического лица "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта" возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение расследования. Аналогичное дело открыто по факту ненадлежащей организации Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края зимнего содержания вновь построенного Яблоновского моста через реку Кубань, являющегося дорогой регионального значения. Также правоохранители готовят требование главе краевого центра об организации нормативного зимнего содержания дорог и улиц Краснодара."В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции фиксируют недостатки в состоянии дорог и улиц по основным магистральным направлениям с последующим составлением актов и выдачей предписаний на обработку и ликвидацию снежно-ледяных отложений. Ранее сотрудниками Госавтоинспекции заактирован 21 участок улично-дорожной сети Краснодара с передачей соответствующей информации ответственным лицам", – уточнили в ведомстве.По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, больше всего жалоб на некачественную уборку улиц и дорог поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Он поручил расчищать проезжую часть и тротуары в круглосуточном режиме не только на магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездных путях к социальным объектам.В Крыму в ближайшие три дня также ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица, сообщал ранее во вторник региональный главк МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфЭнергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за штормаВ школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды

