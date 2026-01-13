Рейтинг@Mail.ru
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/na-kubani-otkryty-administrativnye-dela-za-plokhuyu-uborku-snega-1152353722.html
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
Краснодарские чиновники провалили работу по зимнему содержанию дорог и улиц краевого центра и получили административные дела. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T16:07
2026-01-13T16:07
краснодарский край
гибдд
госавтоинспекция кубани
вениамин кондратьев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152353569_18:0:823:453_1920x0_80_0_0_5fcd36d0f0b31691577480356315885f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Краснодарские чиновники провалили работу по зимнему содержанию дорог и улиц краевого центра и получили административные дела. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.В этой связи в отношении ответственного юридического лица "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта" возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение расследования. Аналогичное дело открыто по факту ненадлежащей организации Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края зимнего содержания вновь построенного Яблоновского моста через реку Кубань, являющегося дорогой регионального значения. Также правоохранители готовят требование главе краевого центра об организации нормативного зимнего содержания дорог и улиц Краснодара."В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции фиксируют недостатки в состоянии дорог и улиц по основным магистральным направлениям с последующим составлением актов и выдачей предписаний на обработку и ликвидацию снежно-ледяных отложений. Ранее сотрудниками Госавтоинспекции заактирован 21 участок улично-дорожной сети Краснодара с передачей соответствующей информации ответственным лицам", – уточнили в ведомстве.По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, больше всего жалоб на некачественную уборку улиц и дорог поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Он поручил расчищать проезжую часть и тротуары в круглосуточном режиме не только на магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездных путях к социальным объектам.В Крыму в ближайшие три дня также ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица, сообщал ранее во вторник региональный главк МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЮБК расчистили от снега дорогу на ГурзуфЭнергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за штормаВ школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152353569_119:0:723:453_1920x0_80_0_0_638700c0c2097519962c8369c434fa19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, гибдд, госавтоинспекция кубани, вениамин кондратьев, новости
На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега

Кубанские чиновники получили административные дела за плохую уборку снега – ГИБДД

16:07 13.01.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСитуация на дорогах Краснодарского края
Ситуация на дорогах Краснодарского края
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Краснодарские чиновники провалили работу по зимнему содержанию дорог и улиц краевого центра и получили административные дела. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
"Нарушения нормативных требований стали возможными вследствие ненадлежащего планирования органом местного самоуправления деятельности по зимнему содержанию, в том числе несоответствия количества снегоуборочной техники, задействованной в рамках муниципального контракта, протяженности уличной сети, недостаточности проводимых работ по патрульной снегоочистке дорог в период выпадения снега", – сказано в сообщении.
В этой связи в отношении ответственного юридического лица "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта" возбуждено дело об административном правонарушении и назначено проведение расследования. Аналогичное дело открыто по факту ненадлежащей организации Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края зимнего содержания вновь построенного Яблоновского моста через реку Кубань, являющегося дорогой регионального значения. Также правоохранители готовят требование главе краевого центра об организации нормативного зимнего содержания дорог и улиц Краснодара.
"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции фиксируют недостатки в состоянии дорог и улиц по основным магистральным направлениям с последующим составлением актов и выдачей предписаний на обработку и ликвидацию снежно-ледяных отложений. Ранее сотрудниками Госавтоинспекции заактирован 21 участок улично-дорожной сети Краснодара с передачей соответствующей информации ответственным лицам", – уточнили в ведомстве.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, больше всего жалоб на некачественную уборку улиц и дорог поступает из Краснодара, Новороссийска, Апшеронского и Белореченского районов. Он поручил расчищать проезжую часть и тротуары в круглосуточном режиме не только на магистралях, но и на выездах из жилых кварталов и подъездных путях к социальным объектам.
"Из районов, которые меньше всего затронула непогода, уборочные машины необходимо перебросить в наиболее пострадавшие муниципалитеты. Чтобы помочь районам в короткие сроки ликвидировать последствия снегопада, поручил сегодня же организовать краевой оперативный штаб", – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
В Крыму в ближайшие три дня также ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица, сообщал ранее во вторник региональный главк МЧС России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
 
Краснодарский крайГИБДДГосавтоинспекция КубаниВениамин КондратьевНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
15:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
15:40Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ
15:37Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциума
15:31Крымчанин убил мать-пенсионерку
15:07Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
15:03Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
14:55Сколько пассажиров привезли в Крым на Новый год поезда "Таврия"
14:47Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
14:07В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ
13:56Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр
13:44Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
13:39Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
13:2911 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
13:16В Симферополе около 40 улиц и переулков остались без света из-за аварии
12:57Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины
12:51ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые
12:34На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
12:28Удары возмездия по Украине: разбиты объекты энергетики и "оборонка"
12:21В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
Лента новостейМолния