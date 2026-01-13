https://crimea.ria.ru/20260113/na-kubani-iz-za-nepogody-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov-po-trassam--1152343030.html

На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам

Из-за ухудшения погоды временно ограничено движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сочи. РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за ухудшения погоды временно ограничено движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сочи.В уборке дорог задействованы все мобилизованные силы и средства, уточнили в пресс-службе. Движение транспорта разрешат после очистки проезжей части.Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января.Накануне из-за снегопада был временно закрыт проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана. Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте наполнились водохранилищаЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видеоЗима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник

