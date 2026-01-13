Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/na-kubani-iz-za-nepogody-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov-po-trassam--1152343030.html
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
Из-за ухудшения погоды временно ограничено движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сочи. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T09:37
2026-01-13T09:37
краснодарский край
новости
сочи
дороги
ограничение движения
туапсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119173153_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c5448f2db1eeabadf50a42073f7a036c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за ухудшения погоды временно ограничено движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сочи.В уборке дорог задействованы все мобилизованные силы и средства, уточнили в пресс-службе. Движение транспорта разрешат после очистки проезжей части.Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января.Накануне из-за снегопада был временно закрыт проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана. Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте наполнились водохранилищаЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видеоЗима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
краснодарский край
сочи
туапсе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119173153_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c2b05abd0ff8aefef3c418d3c4451feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, сочи, дороги, ограничение движения, туапсе
На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам

На Кубани из-за непогоды ограничили движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе

09:37 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя трасса
Зимняя трасса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Из-за ухудшения погоды временно ограничено движение фур от поселка Магри в сторону Сочи и Туапсе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Сочи.

"В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта со стороны п. Магри в сторону Сочи, от Зубова моста в сторону Лазаревского района, а также от Магри в сторону Туапсе", - говорится в сообщении.

© Госавтоинспекция СочиСитуация на дорогах Краснодарского края
Ситуация на дорогах Краснодарского края
© Госавтоинспекция Сочи
Ситуация на дорогах Краснодарского края
В уборке дорог задействованы все мобилизованные силы и средства, уточнили в пресс-службе. Движение транспорта разрешат после очистки проезжей части.
Штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января.
Накануне из-за снегопада был временно закрыт проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана. Ранее сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
Самые важные новости ищите в наших
соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте наполнились водохранилища
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
 
Краснодарский крайНовостиСочиДорогиОграничение движенияТуапсе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
12:13На Крым обрушатся сильные снегопады
12:05Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД
12:00Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году
11:44На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
11:30В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
11:17Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
11:09Главврач больницы Новокузнецка отстранен после смерти младенцев в роддоме
11:02Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
10:47Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
10:43В Крыму повысили пособие для беременных студенток
10:17В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
10:10Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
09:52В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
09:44Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
09:37На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
09:10Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
09:04Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
08:46История и традиции Старого Нового года: инфографика
08:29Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Лента новостейМолния