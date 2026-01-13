Рейтинг@Mail.ru
На Крым обрушатся сильные снегопады - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Крым обрушатся сильные снегопады
На Крым обрушатся сильные снегопады - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Крым обрушатся сильные снегопады
В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fbcfe4e434f884aef8ad72b76ae8bda4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, а при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.Кроме того, не следует находиться вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев и не парковать возле них машины.Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, а также не совершать обгонов и резких маневров.В главке МЧС также обратили внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
На Крым обрушатся сильные снегопады

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 13 января, 14 и 15 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, а при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.
Кроме того, не следует находиться вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев и не парковать возле них машины.
Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, а также не совершать обгонов и резких маневров.
В главке МЧС также обратили внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.
