https://crimea.ria.ru/20260113/na-krym-obrushatsya-silnye-snegopady-1152346028.html
На Крым обрушатся сильные снегопады
На Крым обрушатся сильные снегопады - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Крым обрушатся сильные снегопады
В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T12:13
2026-01-13T12:13
2026-01-13T12:16
крым
гу мчс рф по республике крым
шторм
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fbcfe4e434f884aef8ad72b76ae8bda4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, а при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.Кроме того, не следует находиться вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев и не парковать возле них машины.Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, а также не совершать обгонов и резких маневров.В главке МЧС также обратили внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134142047_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3fe96eb3355301ca4ef1446b3851e10c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, шторм, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, новости крыма
На Крым обрушатся сильные снегопады
В Крыму объявлено трехдневное экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов
12:13 13.01.2026 (обновлено: 12:16 13.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 13 января, 14 и 15 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Отложение мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, а при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.
Кроме того, не следует находиться вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев и не парковать возле них машины.
Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, а также не совершать обгонов и резких маневров.
В главке МЧС также обратили внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.