На Крым обрушатся сильные снегопады

В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие три дня ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, а при нахождении на улице обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.Кроме того, не следует находиться вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев и не парковать возле них машины.Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и дистанцию, а также не совершать обгонов и резких маневров.В главке МЧС также обратили внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

