Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Москва требует немедленного освобождения задержанного в Польше за раскопки в Крыму археолога Александра Бутягину и отказа от его передачи в руки "карательной машины киевского режима". Об этом сказано в заявлении МИД РФ.Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму - неотъемлемой части Российской Федерации. В МИД отметили откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого и подчеркнули, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а непосредственно перед арестом в Польше Бутягин беспрепятственно посетил ряд европейских государств. Также польскому послу изложены факты, свидетельствующие о том, что российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий, получал все необходимые разрешения, в том числе в период до 2014 года – от властей Украины. Все обнаруженные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.По словам директора Восточно-Крымского музея-заповедника заявление по поводу задержания Бутягина направлено министру юстиции – генеральному прокурору Польши. Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Варшавский окружной суд продлил арест археологу до 4 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту БутягинаОстановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в ПольшеКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

