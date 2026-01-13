https://crimea.ria.ru/20260113/lavina-paralizovala-dvizhenie-v-petropavlovske-kamchatskom--video-1152340829.html
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
Снежная лавина сошла на дорогу в Петропавловске-Камчатском и остановила движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Снежная лавина сошла на дорогу в Петропавловске-Камчатском и остановила движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Он уточнил, что снег обрушился на проезжую часть прямо в центре города. Пострадавших нет.В Крыму на этой неделе сохранится снежная и морозная погода, прогнозирует начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая. По ее данным, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается гололед, ветер, снег и морозы до -10 и снег.
