Рейтинг@Mail.ru
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/lavina-paralizovala-dvizhenie-v-petropavlovske-kamchatskom--video-1152340829.html
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
Снежная лавина сошла на дорогу в Петропавловске-Камчатском и остановила движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T06:20
2026-01-13T06:49
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
стихия
погода
новости
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152340717_0:178:503:461_1920x0_80_0_0_b2b38a01ad2fefee664ee82d31e1d3e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Снежная лавина сошла на дорогу в Петропавловске-Камчатском и остановила движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Он уточнил, что снег обрушился на проезжую часть прямо в центре города. Пострадавших нет.В Крыму на этой неделе сохранится снежная и морозная погода, прогнозирует начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая. По ее данным, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается гололед, ветер, снег и морозы до -10 и снег.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152340717_0:131:503:508_1920x0_80_0_0_703c7e27ef8ceb987d7f183c51093eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, стихия, погода, новости, транспорт, логистика
Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео

В Петропавловске-Камчатском лавина сошла на дорогу в центре города и остановила движение

06:20 13.01.2026 (обновлено: 06:49 13.01.2026)
 
© Губернатор Камчатского края Владимир СолодовВ Петропавловске-Камчатске лавина сошла на дорогу в центре города и остановила движение
В Петропавловске-Камчатске лавина сошла на дорогу в центре города и остановила движение
© Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Снежная лавина сошла на дорогу в Петропавловске-Камчатском и остановила движение транспорта. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он уточнил, что снег обрушился на проезжую часть прямо в центре города. Пострадавших нет.
"Снежная масса вышла на проезжую часть, движение на этом участке сейчас сильно затруднено. Спецтехника и оперативные службы уже направлены для расчистки территории и обеспечения безопасности жителей", - написал он в Telegram.
В Крыму на этой неделе сохранится снежная и морозная погода, прогнозирует начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая. По ее данным, в первую рабочую неделю наступившего 2026-го года ожидается гололед, ветер, снег и морозы до -10 и снег.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествияСтихияПогодаНовостиТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
07:22Беспилотник сбит над Крымом
07:21Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира
07:05Над Таганрогом отражают воздушную атаку
06:46День российской печати – факты в инфографике
06:20Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео
06:08Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
00:01Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
23:50Крымский мост открыт спустя почти три часа: обстановка на объекте
23:37Массированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотников
23:15Крымский мост открыт для движения
22:59Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
22:30Удар "Орешника" по заводу во Львове и морозы в Крыму: главное за день
22:08Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
21:48В Крым прилетели фламинго
21:28Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
21:12В Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и Дамиана
21:00На Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
20:37Атака БПЛА на Крым: сбит 21 беспилотник
Лента новостейМолния