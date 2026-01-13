https://crimea.ria.ru/20260113/krymskiy-parfyumerno-kosmeticheskiy-klaster-vklyuchili-v-federalnyy-reestr-1152349555.html

Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Предприятия, которые являются участниками крымского парфюмерно-косметического кластера, теперь могут пользоваться федеральными и региональными мерами поддержки для развития производства: кластер официально включен в реестр Минпромторга России, соответствующий приказ профильного министерства есть в распоряжении РИА Новости Крым.Как сообщили в региональном минпромторге, для сопровождения работы кластера на базе Крымского регионального фонда развития промышленности создана специализированная организация. Она будет заниматься организационной поддержкой, консультациями, аналитикой и ведением совместных проектов.В кластер сегодня входят 10 предприятий, которые работают в сфере парфюмерии и косметики. Они находятся в территориальной близости и выстраивают кооперацию — от производства сырья до выпуска готовой продукции.По словам одного из инициаторов создания кластера, гендиректора крупной крымской косметической компании Ивана Гладуна, на полуострове сложились самые благоприятные условия для создания промышленного кластера.Ранее статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявлял, что Минпромторг России окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической промышленности и машиностроения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в регионе сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процента"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в миреКрым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта

