Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр
Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр
Предприятия, которые являются участниками крымского парфюмерно-косметического кластера, теперь могут пользоваться федеральными и региональными мерами поддержки... РИА Новости Крым, 13.01.2026
13:56 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Предприятия, которые являются участниками крымского парфюмерно-косметического кластера, теперь могут пользоваться федеральными и региональными мерами поддержки для развития производства: кластер официально включен в реестр Минпромторга России, соответствующий приказ профильного министерства есть в распоряжении РИА Новости Крым.
Как сообщили в региональном минпромторге, для сопровождения работы кластера на базе Крымского регионального фонда развития промышленности создана специализированная организация. Она будет заниматься организационной поддержкой, консультациями, аналитикой и ведением совместных проектов.
В кластер сегодня входят 10 предприятий, которые работают в сфере парфюмерии и косметики. Они находятся в территориальной близости и выстраивают кооперацию — от производства сырья до выпуска готовой продукции.
Для участников предусмотрены меры поддержки, включая компенсацию части затрат на совместные проекты, льготное кредитование инвестиционных программ, снижение страховых взносов для крупных проектов, участие в налоговом и таможенном мониторинге, а также получение льготных займов от Фонда развития промышленности Крыма и поддержка участия в отраслевых выставках.
По словам одного из инициаторов создания кластера, гендиректора крупной крымской косметической компании Ивана Гладуна, на полуострове сложились самые благоприятные условия для создания промышленного кластера.

"Наш регион уникален: здесь, благодаря почти 95-летней истории отрасли, сфокусирована вся производственная цепочка. Она включает генетику и разработку сортов эфиромасличных культур, получение эфирных масел и гидролатов, производство оборудования, обучение технологов и производство косметической продукции", - заметил он.

Ранее статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявлял, что Минпромторг России окажет помощь в расширении экспорта крымских товаров, прежде всего парфюмерно-косметической продукции, а также продукции химической промышленности и машиностроения. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в регионе сформируют два промышленных кластера, которые помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%.
