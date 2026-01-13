Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о...
2026-01-13T08:09
2026-01-13T08:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника

08:09 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Проезд к пунктам досмотра у Крымского моста утром во вторник свободен с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния