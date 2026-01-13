https://crimea.ria.ru/20260113/krymskiy-most-chto-proiskhodit-na-obekte-posle-zapuska-dvizheniya-1152362683.html

Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения по путепроводу с двух сторон Керченского пролива в очереди на досмотр ожидают более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.О том, что Крымский мост закрыли для передвижения транспорта стало известно в 17:42. О возобновлении работы сообщили в 18:57.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновРоссияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимойРоссияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь

