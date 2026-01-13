Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения по путепроводу с двух сторон Керченского пролива в очереди на досмотр ожидают более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.О том, что Крымский мост закрыли для передвижения транспорта стало известно в 17:42. О возобновлении работы сообщили в 18:57.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
19:10 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. После возобновления движения по путепроводу с двух сторон Керченского пролива в очереди на досмотр ожидают более 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
О том, что Крымский мост закрыли для передвижения транспорта стало известно в 17:42. О возобновлении работы сообщили в 18:57.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 45 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
