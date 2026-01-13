https://crimea.ria.ru/20260113/krymchanin-ubil-mat-pensionerku-1152353059.html
Крымчанин убил мать-пенсионерку
Крымчанин убил мать-пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин убил мать-пенсионерку
55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T15:31
2026-01-13T15:31
2026-01-13T15:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК.Трагедия произошла в поселке Кировское. Так, в ноябре прошлого года мужчина и его 88-летняя мать поссорились. В ходе конфликта сын избил мать. От полученных повреждений пенсионерка скончалась 31 декабря 2025 года в больнице, рассказали в ведомстве.Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата - началось расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ваннеВ Крыму выписали из больницы раненного топором 6-летнего ребенкаРазыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
Крымчанин убил мать-пенсионерку
Крымчанин убил мать-пенсионерку – злоумышленник арестован
15:31 13.01.2026 (обновлено: 15:52 13.01.2026)