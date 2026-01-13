Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин убил мать-пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин убил мать-пенсионерку
Крымчанин убил мать-пенсионерку - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин убил мать-пенсионерку
55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости Крым, 13.01.2026
новости крыма
следком крыма и севастополя
происшествия
кировское
убийство
арест
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК.Трагедия произошла в поселке Кировское. Так, в ноябре прошлого года мужчина и его 88-летняя мать поссорились. В ходе конфликта сын избил мать. От полученных повреждений пенсионерка скончалась 31 декабря 2025 года в больнице, рассказали в ведомстве.Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата - началось расследование.
новости крыма, следком крыма и севастополя, происшествия, кировское, убийство, арест, суд
Крымчанин убил мать-пенсионерку

Крымчанин убил мать-пенсионерку – злоумышленник арестован

15:31 13.01.2026 (обновлено: 15:52 13.01.2026)
 
© Следком Крыма и СевастополяЖитель Кировского района заключен под стражу по обвинению в причинении смерти своей матери
Житель Кировского района заключен под стражу по обвинению в причинении смерти своей матери
© Следком Крыма и Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 55-летнего крымчанина заключили под стражу за убийство 88-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Трагедия произошла в поселке Кировское. Так, в ноябре прошлого года мужчина и его 88-летняя мать поссорились. В ходе конфликта сын избил мать. От полученных повреждений пенсионерка скончалась 31 декабря 2025 года в больнице, рассказали в ведомстве.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 55-летнего жителя пгт. Кировское, обвиняемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата - началось расследование.
