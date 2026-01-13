https://crimea.ria.ru/20260113/krymchanin-syadet-na-5-let-za-prizyvy-k-ubiystvu-rossiyskikh-politikov-1152351520.html
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T15:07
2026-01-13T15:07
2026-01-13T15:07
приговор
краснодарский край
закон и право
новости
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c25a735e993d729192fd592e39c9bf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.По данным следствия, житель республики в марте 2022 года выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации". Отмечается, что публикация была в открытом доступе и активно просматривалась пользователями.В пресс-службе уточнили, что фигурант на заседании свою вину не признал. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения за шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минированииФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризмуВ Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35ed011ccddf4e626d808347e9dace2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, краснодарский край, закон и право, новости, правосудие
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийствам российских политиков в интернете