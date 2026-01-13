Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T15:07
2026-01-13T15:07
приговор
краснодарский край
закон и право
новости
правосудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.По данным следствия, житель республики в марте 2022 года выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации". Отмечается, что публикация была в открытом доступе и активно просматривалась пользователями.В пресс-службе уточнили, что фигурант на заседании свою вину не признал. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения за шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ.
краснодарский край
Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков

Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийствам российских политиков в интернете

15:07 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани.
По данным следствия, житель республики в марте 2022 года выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации". Отмечается, что публикация была в открытом доступе и активно просматривалась пользователями.
"Он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок три года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что фигурант на заседании свою вину не признал. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что житель Запорожской области приговорен к 12 годам заключения за шпионаж и передачу данных об армии России представителям ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На школьников из Севастополя завели дело за сообщения о минировании
ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы
 
ПриговорКраснодарский крайЗакон и правоНовостиПравосудие
 
