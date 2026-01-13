https://crimea.ria.ru/20260113/krymchan-zhdut-chetyre-dopolnitelnykh-vykhodnykh-dnya-v-2026-godu-1152345493.html

Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году

Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Также выходными для крымчан будут 29 мая (пятница) в связи с празднованием Курбан байрама и 1 июня (понедельник) в связи с празднованием Святой Троицы.Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. Ближайшие "длинные" выходные ожидаются в феврале. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

