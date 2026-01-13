Рейтинг@Mail.ru
Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/krymchan-zhdut-chetyre-dopolnitelnykh-vykhodnykh-dnya-v-2026-godu-1152345493.html
Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году
Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году
В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников. Соответствующий указ подписал глава республики РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Также выходными для крымчан будут 29 мая (пятница) в связи с празднованием Курбан байрама и 1 июня (понедельник) в связи с празднованием Святой Троицы.Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. Ближайшие "длинные" выходные ожидаются в феврале. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.
Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году

В Крыму в 2026 году установили 4 дополнительных выходных дня из-за религиозных праздников

12:00 13.01.2026 (обновлено: 12:01 13.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму установили четыре дополнительных выходных дня в 2026 году в связи с празднованием религиозных праздников. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
Согласно документу, дополнительными праздничными днями в Крыму стали 20 марта (пятница) в связи с празднованием Ораза байрама, 13 апреля (понедельник) в связи с празднованием Пасхи.
Также выходными для крымчан будут 29 мая (пятница) в связи с празднованием Курбан байрама и 1 июня (понедельник) в связи с празднованием Святой Троицы.
Как сообщалось, в 2026 году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель. Ближайшие "длинные" выходные ожидаются в феврале. В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.
