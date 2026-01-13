https://crimea.ria.ru/20260113/krym-prinyal-pochti-7-millionov-turistov-v-2025-godu---aksenov-1152352088.html
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13
2026-01-13T15:03
2026-01-13T15:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что за новогодние праздники Крым посетили около 300 тысяч человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года.Основной транспортной артерией по-прежнему остается Крымский мост. При этом в новогодний период почти 20% гостей воспользовались маршрутом через исторические регионы, добавил глава республики.Кроме того, поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом, добавил руководитель региона.Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.Ганзий также отметил, что в республике развивается туристская инфраструктура, появляются новые объекты показа и средства размещения, модернизируются санатории и гостиницы, благоустраиваются туристские центры городов, в том числе и в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство"."В Крым едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли", - заключил министр.
"Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха. За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что за новогодние праздники Крым посетили около 300 тысяч человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года.
Основной транспортной артерией по-прежнему остается Крымский мост. При этом в новогодний период почти 20% гостей воспользовались маршрутом через исторические регионы, добавил глава республики.
Кроме того, поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом, добавил руководитель региона.
Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
"В Крыму развиваются все виды туризма и предложения для отдыха можно найти на любой вкус. Мы видим тенденцию на расширение рамок сезона. Сегодня Крым интересен в любое время года. Зимой – это оздоровление, неспешные прогулки по горам, паркам и набережным, летом – пляжный отдых. Круглый год – культурно-познавательный, активный, гастрономический туризм", - сказал он.
Ганзий также отметил, что в республике развивается туристская инфраструктура, появляются новые объекты показа и средства размещения, модернизируются санатории и гостиницы, благоустраиваются туристские центры городов, в том числе и в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство".
"В Крым едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли", - заключил министр.
