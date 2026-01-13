Рейтинг@Mail.ru
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/krym-prinyal-pochti-7-millionov-turistov-v-2025-godu---aksenov-1152352088.html
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T15:03
2026-01-13T15:03
крым
сергей аксенов
туризм в крыму
новости крыма
минтуризма крыма
сергей ганзий
новый год 2026
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00a7010c3715923446f98343f6f00bb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что за новогодние праздники Крым посетили около 300 тысяч человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года.Основной транспортной артерией по-прежнему остается Крымский мост. При этом в новогодний период почти 20% гостей воспользовались маршрутом через исторические регионы, добавил глава республики.Кроме того, поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом, добавил руководитель региона.Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.Ганзий также отметил, что в республике развивается туристская инфраструктура, появляются новые объекты показа и средства размещения, модернизируются санатории и гостиницы, благоустраиваются туристские центры городов, в том числе и в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство"."В Крым едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли", - заключил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144354361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9824807d9fab7abf31ca9269734fbcc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, туризм в крыму, новости крыма, минтуризма крыма, сергей ганзий, новый год 2026
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов

Крым принял почти 7 миллионов туристов по итогам 2025 года – Аксенов

15:03 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха. За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что за новогодние праздники Крым посетили около 300 тысяч человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года.
Основной транспортной артерией по-прежнему остается Крымский мост. При этом в новогодний период почти 20% гостей воспользовались маршрутом через исторические регионы, добавил глава республики.
Кроме того, поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом, добавил руководитель региона.
Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
"В Крыму развиваются все виды туризма и предложения для отдыха можно найти на любой вкус. Мы видим тенденцию на расширение рамок сезона. Сегодня Крым интересен в любое время года. Зимой – это оздоровление, неспешные прогулки по горам, паркам и набережным, летом – пляжный отдых. Круглый год – культурно-познавательный, активный, гастрономический туризм", - сказал он.
Ганзий также отметил, что в республике развивается туристская инфраструктура, появляются новые объекты показа и средства размещения, модернизируются санатории и гостиницы, благоустраиваются туристские центры городов, в том числе и в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство".
"В Крым едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли", - заключил министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР
Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году
 
КрымСергей АксеновТуризм в КрымуНовости КрымаМинтуризма КрымаСергей ГанзийНовый год 2026
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:07На Кубани открыты административные дела за плохую уборку снега
15:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
15:40Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ
15:37Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциума
15:31Крымчанин убил мать-пенсионерку
15:07Крымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков
15:03Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов
14:55Сколько пассажиров привезли в Крым на Новый год поезда "Таврия"
14:47Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
14:07В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ
13:56Крымский парфюмерно-косметический кластер включили в федеральный реестр
13:44Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
13:39Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
13:2911 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
13:16В Симферополе около 40 улиц и переулков остались без света из-за аварии
12:57Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины
12:51ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые
12:34На ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф
12:28Удары возмездия по Украине: разбиты объекты энергетики и "оборонка"
12:21В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
Лента новостейМолния