Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов

Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - Аксенов

Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что за новогодние праздники Крым посетили около 300 тысяч человек, что более чем на треть выше показателей 2024 года.Основной транспортной артерией по-прежнему остается Крымский мост. При этом в новогодний период почти 20% гостей воспользовались маршрутом через исторические регионы, добавил глава республики.Кроме того, поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с позапрошлым годом, добавил руководитель региона.Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.Ганзий также отметил, что в республике развивается туристская инфраструктура, появляются новые объекты показа и средства размещения, модернизируются санатории и гостиницы, благоустраиваются туристские центры городов, в том числе и в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство"."В Крым едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли", - заключил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР Как изменится туристическая отрасль в Крыму в 2026 году

