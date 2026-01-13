Какой сегодня праздник: 13 января

https://crimea.ria.ru/20260113/kakoy-segodnya-prazdnik-13-yanvarya-1134135758.html

Сегодня во всем мире празднуют День случайных попутчиков, в нашей стране поздравляют сотрудников печати и поют щедровки, в Швеции провожают Рождество.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире празднуют День случайных попутчиков, в нашей стране поздравляют сотрудников печати и поют щедровки, в Швеции провожают Рождество. В этот день в 1858 году в России была выпущена первая почтовая марка, а в 1872-ом начала работу отечественная служба погоды. Именинники дня – Заслуженный артист России Алексей Глызин, британский актер Орландо Блум.Что празднуют в России и в миреВ 1703 году Петр I решил, что пора бы наконец-то завести в Российской империи первую печатную газету. С императором не спорят, поэтому 13 января того же года свет увидел премьерный номер "Ведомостей", который вещал "о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Теперь в этот день работники периодических печатных СМИ отмечают профессиональный праздник – День российской печати.Веселый праздник сегодня у шведов, которые отмечают День святого Кнута или окончание Рождества. В стране сохранился обычай выбрасывать в этот день рождественские елки и устраивать гулянья. А южные шведы еще и подбрасывают соседям соломенные чучела, прикрепляя к ним записки с такими словами: "Кнут пришел, Рождество прогнал, не давай ему стоять, к соседу подкинь опять".А славянские народы в этот день традиционно отмечали Маланку. Он же Васильева коляда. Он же Щедрый вечер – это название привычнее всего современному россиянину. Исходя из названия праздника, в Щедрый вечер принято накрывать щедрый, богатый стол – это обеспечит богатство хозяину на следующий год. Перед щедрым пиром нужно повеселить народ щедровками: "Щедрый вечер! Добрый вечер!"Еще сегодня День осуществления мечты, День резинового утенка и День случайных попутчиков. Именины у Мелании, Михаила, Петра.Знаменательные событияВ 1858 году, 1 января по старому и 13-го по новому стилю, в России была выпущена первая почтовая марка размером 2х2,7 см, на которой красовался герб Российской Империи. Ее номинал составил 10 копеек. Чуть позже появились марки аналогичного дизайна, но в два и в три раза дороже. Сегодня стоимость тридцатикопеечной на интернет-аукционах достигает 100 тысяч рублей. Настоящая мечта филателиста (не филателисты тоже наверняка бы не отказались).В этот день в 1872-ом в нашей стране начала работу служба погоды. Почти полтора столетия прошло с этой знаменательной даты. И по-прежнему синоптики не ошибаются. Правда, иногда путают место и время.Кто родился в этот деньСвой 72-й день рождения сегодня отмечает Заслуженный артист России, певец Алексей Глызин. Несмотря на возраст, поклонницы продолжают восхищаться внешностью артиста. Секрет собственной моложавости Глызин объясняет так: "Главное – не заниматься обжорством, и много не пить".Следующий именинник тоже не объедается, к тому же занимается серфингом, скайдайвингом и ездой на сноуборде. А еще читает Достоевского и обожает чай с молоком. Поэтому и числится в списках самых сексуальных мужчин планеты. Речь об Орландо Блуме. Британский актер сегодня отмечает 49-й день рождения.Также в этот день родились русский живописец Иван Шишкин, советский и российский писатель Аркадий Вайнер, руководитель загадочно погибшей на Северном Урале экспедиции Игорь Дятлов, российская актриса Ирина Апексимова, американский киноактер и режиссер Патрик Демпси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

