Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение, приправленное добрым волшебством Святок, все же сохраняется. Во многих крымских семьях в ночь с...
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение, приправленное добрым волшебством Святок, все же сохраняется. Во многих крымских семьях в ночь с 13 на 14 января отметят Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. И пусть он будет не таким шумным и размашистым, зато в семейном кругу, а где-то даже и за лепкой вареников – душевно и тепло.О том, как жители и гости крымской столицы берегут традиции празднования Старого Нового года – в видео РИА Новости Крым.А о том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый годГод огненной лошади – кто такие крымские тарпаныВремя для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
Жители и гости крымской столицы рассказали о традициях празднования Старого Нового года