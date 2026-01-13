Рейтинг@Mail.ru
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260113/kak-krymchane-budut-otmechat-staryy-novyy-god--opros-1152351200.html
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение, приправленное добрым волшебством Святок, все же сохраняется. Во многих крымских семьях в ночь с... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T20:28
2026-01-13T20:28
эксклюзивы риа новости крым
видео
опрос
новый год
старый новый год
симферополь
крым
общество
традиции
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152354779_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_5a6f03c1c957b7970a3852aae453f653.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение, приправленное добрым волшебством Святок, все же сохраняется. Во многих крымских семьях в ночь с 13 на 14 января отметят Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. И пусть он будет не таким шумным и размашистым, зато в семейном кругу, а где-то даже и за лепкой вареников – душевно и тепло.О том, как жители и гости крымской столицы берегут традиции празднования Старого Нового года – в видео РИА Новости Крым.А о том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый годГод огненной лошади – кто такие крымские тарпаныВремя для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152354779_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c0cae028a2e7707dbfa54e56e5be235c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, опрос, новый год, старый новый год, симферополь, крым, общество, традиции, праздники и памятные даты
Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос

Жители и гости крымской столицы рассказали о традициях празднования Старого Нового года

20:28 13.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Новогодние каникулы уже закончились, но праздничное настроение, приправленное добрым волшебством Святок, все же сохраняется. Во многих крымских семьях в ночь с 13 на 14 января отметят Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. И пусть он будет не таким шумным и размашистым, зато в семейном кругу, а где-то даже и за лепкой вареников – душевно и тепло.
О том, как жители и гости крымской столицы берегут традиции празднования Старого Нового года – в видео РИА Новости Крым.
А о том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
Год огненной лошади – кто такие крымские тарпаны
Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВидеоОпросНовый годСтарый Новый годСимферопольКрымОбществоТрадицииПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48И снова здравствуйте: за что в России любят Старый Новый год
22:30Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
22:08Почему русские празднуют Новый год два раза
21:48В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
21:31Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
21:16В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар
21:01За два часа над Крымом и акваториями морей ликвидировали 27 дронов ВСУ
20:48В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
20:28Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
20:11Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
19:57Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом
19:43Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
19:31Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
19:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
19:10Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
19:06В Феодосии слышна стрельба
18:57Крымский мост открыли
18:44В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
18:28В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
18:1128 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния