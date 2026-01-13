Рейтинг@Mail.ru
История и традиции Старого Нового года: инфографика
Инфографика
История и традиции Старого Нового года: инфографика
История и традиции Старого Нового года: инфографика
История и традиции Старого Нового года: инфографика
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. Официальные новогодние каникулы уже закончились, но этот праздник дарит РИА Новости Крым, 13.01.2026
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. Официальные новогодние каникулы уже закончились, но этот праздник дарит еще одну возможность поздравить родных и близких. О том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.
История и традиции Старого Нового года: инфографика

Старый Новый год – традиции и история праздника в инфографике РИА Новости Крым

08:46 13.01.2026
 
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. Официальные новогодние каникулы уже закончились, но этот праздник дарит еще одну возможность поздравить родных и близких. О том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.
