https://crimea.ria.ru/20260113/istoriya-i-traditsii-starogo-novogo-goda-infografika-1143257598.html
История и традиции Старого Нового года: инфографика
История и традиции Старого Нового года: инфографика - РИА Новости Крым, 13.01.2026
История и традиции Старого Нового года: инфографика
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. Официальные новогодние каникулы уже закончились, но этот праздник дарит РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T08:46
2026-01-13T08:46
2026-01-13T08:46
инфографика
праздники и памятные даты
старый новый год
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110262/35/1102623553_0:212:3168:1994_1920x0_80_0_0_ccd0d40023fd37a75d90b56ee99f9241.jpg
В ночь с 13 на 14 января отмечается Старый Новый год – он же Новый год по старому стилю. Официальные новогодние каникулы уже закончились, но этот праздник дарит еще одну возможность поздравить родных и близких. О том, что это за праздник, как его отмечают в России и какие новогодние традиции есть в других странах – в инфографике РИА Новости Крым.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110262/35/1102623553_977:300:3168:1944_1920x0_80_0_0_1a6c11c1bbb58c7db5f6619fd7fd214c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, старый новый год, россия, общество, инфографика
История и традиции Старого Нового года: инфографика
Старый Новый год – традиции и история праздника в инфографике РИА Новости Крым