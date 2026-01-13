https://crimea.ria.ru/20260113/i-snova-zdravstvuyte-za-chto-v-rossii-lyubyat-staryy-novyy-god-1126388788.html

И снова здравствуйте: за что в России любят Старый Новый год

Новый год в России традиционно отмечают долго и весело, и хотя длинные каникулы окончены, праздничное настроение многих россиян все еще не покидает, ведь в ночь РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Новый год в России традиционно отмечают долго и весело, и хотя длинные каникулы окончены, праздничное настроение многих россиян все еще не покидает, ведь в ночь с 13 на 14 января вся страна еще раз встретит Новый год, на этот раз – Старый. О том, как в стране закрепилась традиция отмечать праздник с таким противоречивым названием, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры культурологии и социокультурных дисциплин КФУ Андрей Синичкин.Культурная самоидентификацияВ феврале 1918 году новое правительство решило поменять календарь. Российская Империя жила по юлианскому, Европа — по григорианскому. Последний внедрили и в большевистской России. Так произошел "скачок во времени" сразу на 13 дней: первое февраля внезапно стало четырнадцатым, а дальше россияне придумали дважды отмечать Новый год – по новому и старому стилям. Традиция прижилась. По мнению культуролога, это закономерно – так мы культурно самоидентифицируемся.Кроме того, географическое положение России – на стыке западной и восточной цивилизаций – определяет особенный тип мышления ее жителей: россияне одновременно консервативны, но при этом не боятся перемен. Эта противоречивость отлично согласуется с традицией дважды встречать Новый год – не отпускать старое, приняв новое."Ну и еще это дополнительный праздник, которые так приятны русской душе", – улыбается Синичкин.Староновогодние традиции"К сожалению, традиции, существовавшие еще 30-40 лет назад, и распространявшиеся в основном через более патриархальную сельскую культуру, сейчас практически ушли в прошлое", – констатирует специалист.Главная из них – щедрование, когда ряженые ходили по домам, исполняли песни-благопожелания и получали за это вознаграждение в виде угощений."Фактически щедрование и колядование мало чем отличаются по форме. Но к Старому Новому году традиционно относились именно щедровки – песни с особенными текстами. Вечер 13 января получил название Щедрый вечер и у западных славянских народов называется Щедрик или Щедривик", – поясняет собеседник.Кроме того, в канун Старого Нового года наши прабабушки и прадедушки избавлялись от всевозможного хлама. На подворьях сжигали "рухлядь" – старые, поломанные вещи, которые больше не нужны в хозяйстве. В некоторых случаях все это просто выкидывали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

