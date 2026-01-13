https://crimea.ria.ru/20260113/grazhdanam-i-soyuznikam-ssha-sleduet-pokinut-iran--tramp-1152366505.html

Гражданам и союзникам США следует покинуть Иран – Трамп

13.01.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам и союзникам США лучше уехать из Ирана на фоне продолжающихся протестов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам и союзникам США лучше уехать из Ирана на фоне продолжающихся протестов.Ранее во вторник президент США отменил все встречи с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Также Трамп заявил, что не знает точное число погибших в ходе протестов в Иране, но отметил, что оно очень большое.Комментируя выход США из торгового соглашения с соседними странами, американский лидер заявил, что Штаты не нуждаются в товарах из Канады и Мексики.Также Трамп сообщил, что США получают нефть из Венесуэлы на ежедневной основе. И отметил, что Штаты будут добиваться снижения стоимости нефти в мире, продавая энергоносители из Венесуэлы на открытом рынке. Американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Венесуэлой "ради укрепления этого латиноамериканского государства".

