Гражданам и союзникам США следует покинуть Иран – Трамп
Трамп призвал американцев и союзников США покинуть Иран
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам и союзникам США лучше уехать из Ирана на фоне продолжающихся протестов.
"Им следует покинуть страну", – цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее во вторник президент США отменил все встречи с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути", и призвал их продолжать свои акции и захватывать органы власти. Также Трамп заявил, что не знает точное число погибших в ходе протестов в Иране, но отметил, что оно очень большое.
Комментируя выход США из торгового соглашения с соседними странами, американский лидер заявил, что Штаты не нуждаются в товарах из Канады и Мексики.
Также Трамп сообщил, что США получают нефть из Венесуэлы на ежедневной основе. И отметил, что Штаты будут добиваться снижения стоимости нефти в мире, продавая энергоносители из Венесуэлы на открытом рынке. Американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Венесуэлой "ради укрепления этого латиноамериканского государства".
