Главврач больницы Новокузнецка отстранен после смерти младенцев в роддоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Главный врач Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранен от должности после смерти младенцев в роддоме. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.Соответствующее поручение уже дано министру здравоохранения Кузбасса, добавил губернатор.Ранее СМИ Кемеровской области сообщили, что во время январских каникул в роддоме Новокузнецка умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.СК и прокуратура организовали доследственную проверку. Позже региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кемеровская область
Новости
ru-RU
