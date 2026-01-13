https://crimea.ria.ru/20260113/gibel-mladentsev-v-roddome-novokuznetska--sk-vozbudil-delo-1152344225.html

Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.Ранее местные СМИ сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти. СК и прокуратура организовали доследственную проверку.Максимальное наказание по данной статье – до четырех лет лишения свободы.Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия."Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

