Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T10:47
2026-01-13T10:49
кемеровская область
дети
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
родильный дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.Ранее местные СМИ сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти. СК и прокуратура организовали доследственную проверку.Максимальное наказание по данной статье – до четырех лет лишения свободы.Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия."Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях.
кемеровская область
кемеровская область, дети, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, родильный дом
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело

СК возбудил уголовное дело после массовой смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

10:47 13.01.2026 (обновлено: 10:49 13.01.2026)
 
© СК РоссииСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ
© СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК России.
Ранее местные СМИ сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти. СК и прокуратура организовали доследственную проверку.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам – ред.)", – говорится в сообщении.
Максимальное наказание по данной статье – до четырех лет лишения свободы.
Глава минздрава Кузбасса Андрей Тарасов заявил, что в роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, ведется проверка, на место выезжала комиссия.
"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации и предотвращения, если необходимость в том будет. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем", - сказал он в прямом эфире в соцсетях.
Кемеровская областьдетиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиРодильный дом
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния