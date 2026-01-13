https://crimea.ria.ru/20260113/esche-sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152366625.html
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы...
2026-01-13T23:16
2026-01-13T23:16
2026-01-13T23:25
новости крыма
крым
новости
азовское море
ростовская область
пво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Четыре дрона ВСУ ликвидировали над Азовским морем, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
ростовская область
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем ликвидировали еще семь беспилотников
23:16 13.01.2026 (обновлено: 23:25 13.01.2026)