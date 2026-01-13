Рейтинг@Mail.ru
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T23:16
2026-01-13T23:25
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Четыре дрона ВСУ ликвидировали над Азовским морем, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Новости
Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем ликвидировали еще семь беспилотников

23:16 13.01.2026 (обновлено: 23:25 13.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Четыре дрона ВСУ ликвидировали над Азовским морем, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
Боевики ВСУ запускают беспилотники
Вчера, 19:43Радио "Спутник в Крыму"
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
 
