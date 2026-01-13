https://crimea.ria.ru/20260113/esche-sem-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152366625.html

Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Еще семь беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T23:16

2026-01-13T23:16

2026-01-13T23:25

новости крыма

крым

новости

азовское море

ростовская область

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили еще семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов, сообщили в Минобороны РФ.Четыре дрона ВСУ ликвидировали над Азовским морем, три – над Крымом и два – над Ростовской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260113/chego-dobetsya-ukraina-udarami-po-krymu--mnenie-1152345175.html

крым

азовское море

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости, азовское море, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу