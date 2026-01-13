https://crimea.ria.ru/20260113/energetiki-kryma-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-shtorma-1152349409.html
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров шторма. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T13:44
2026-01-13T13:44
2026-01-13T13:45
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров шторма. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии отметили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады.В ближайшие три дня в Крыму ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Во вторник без света из-за аварий остались около 40 улиц и переулков в Симферополе, а также частично обесточены Алушта, Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_50187a4835d5206dfc42af85e9ec16da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, новости крыма
Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды
13:44 13.01.2026 (обновлено: 13:45 13.01.2026)