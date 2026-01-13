https://crimea.ria.ru/20260113/energetiki-kryma-pereshli-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-shtorma-1152349409.html

Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на полуостров шторма. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".На предприятии отметили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады.В ближайшие три дня в Крыму ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.Во вторник без света из-за аварий остались около 40 улиц и переулков в Симферополе, а также частично обесточены Алушта, Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

