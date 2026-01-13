https://crimea.ria.ru/20260113/drony-atakovali-tankery-s-kazakhstanskoy-neftyu-u-kaspiyskogo-konsortsiuma-1152353138.html

Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциума

Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциума - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью у Каспийского консорциума

Два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, подверглись атаке украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T15:37

2026-01-13T15:37

2026-01-13T15:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Два зарубежных танкера, перевозившие нефть из Казахстана, подверглись атаке украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, сообщает РИА Новости.По данным агентства, судна были застрахованы в "Тенгизшевройл" (ТШО) и "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" (КПО). Это международные консорциумы с участием в том числе американских нефтяных компаний.Ранее о случившемся писали в агентствах Bloomberg и Reuters. По данным первого, подробности повреждений танкеров пока неясны. В Reuters добавили, что атаке подверглись четыре судна – два вышеуказанных, а также Freud и Delta Supreme.Атаки на танкерыРанее сообщалось, что танкер Elbus под флагом Палау в Черном море у берегов Турции подвергся атаке БПЛА.15 декабря в турецком воздушном пространстве над акваторией Черного моря был сбит неизвестный беспилотник.2 декабря в Черном море у берегов Турции подвергся нападению беспилотника российский танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и направлявшийся из РФ в Грузию.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Также портал Senenews сообщал, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала. Позже стало известно, что возле другого танкера, Mersin, поврежденного у берегов Сенегала, прозвучало четыре взрыва, в результате чего вода и начала поступать в машинное отделение.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака на танкеры в Черном море в территориальных водах Турции – это вопиющий случай и посягательство на суверенитет страны.Кроме того, украинские вооруженные силы предпринимают постоянные попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, а также разрушить по "Голубой" и "Турецкий" газовые потоки, беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море, через которую подается газ в Турцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

