Дизель-генераторами обеспечены: Севастополь готовится к новому снегопаду

2026-01-13T17:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Снегопад со штормовым ветром в новогодние праздники привел к максимальной нагрузке на сети электроснабжения и в целом на коммунальную инфраструктуру Севастополя, общее состояние энергетической системы города в период понижения температуры сохраняется удовлетворительным. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявил и.о. замгубернатора Максим Ковалев. Что с энергосистемой после новогоднего снегопада По словам Ковалева, "период понижения температуры воздуха до минусовой, выпадения ливневых осадков и снега, порывистого ветра пришелся на новогодние и праздничные выходные дни, что привело к максимальной нагрузке на сети электроснабжения и в целом на коммунальную инфраструктуру города". По его словам, с 31 декабря по 12 января в сетях электроснабжения в Севастополе произошло около 30 аварий и инцидентов. В том числе в высоковольтных сетях, в частности на подстанциях, которые питают район СНТ на Фиоленте, жилой сектор в бухте Казачьей, а также поселок Терновку. "В электросетях "Севастопльэнерго" зафиксировано 23 аварийные ситуации в основном в селах Байдарской и Арнаутской долины из-за налипания мокрого снега и порывистого ветра. Также технологические нарушения фиксировались в селах Фруктовое, Андреевка, Поворотное на Северной стороне", – добавил спикер. Все аварии в сетях электроснабжения, по его словам, оперативно устранялись в нормативные сроки. Среднее время ликвидации нарушений составляет от 1,5 до 3 часов в зависимости от характера повреждений, уточнил и.о. замгубернатора. Что подготовили к новому похолоданию Ковалев отметил, что на данный момент в рамках подготовки города к очередному снегопаду "территориальными сетевыми организациями города и субъектами электроэнергетики сформированы необходимые материально-технические средства для полонения аварийного запаса оборудования и материалов в полном объеме". Он подчеркнул, что для предупреждения и ликвидации последствий возможных аварийных внештатных и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе электроэнергетики и теплоснабжения, на оперативном штабе были утверждены графики временных отключений. "И утвержден регламент перевода потребителей на децентрализованное электроснабжение путем перевода на резервные источники электроснабжения, включая объекты ГУП "Водоканал", ГУП "Севтеплоэнерго", торговые центры, объекты промышленности", – сообщил и.о. замгубернатора. В данный момент, по его словам, все службы обеспечены 322 дизель-генераторными установками, из которых 300 стационарных и 22 передвижных. Резервными источниками электроснабжения обеспечены в полном объеме все социально значимые объекты – здравоохранения, образования и другие, подчеркнул Ковалев. "Для оперативного реагирования на аварийные ситуации и минимизирования введения графиков веерных отключений правительство Севастополя дополнительно обеспечили сетевые организации 15 передвижными дизель-генераторами: установками 250, 500, 600 киловатт и 1 мегаватт, приоритет установки которых был заранее утвержден на заседании оперативного штаба в заранее прогнозируемых слабых местах согласно схеме", – добавил докладчик. Как обстоят дела с теплом и водой в городе в холода По словам Ковалева, в системе теплоснабжения ситуация с момента запуска к сегодняшнему дню полностью стабилизирована, аварийных ситуации не зафиксировано. "В постоянной готовности семь аварийных ремонтно-восстановительных бригад теплоснабжающей организации города – 35 человек, 32 единицы техники", – сказал спикер. Также нет аварий на сетях в системе газоснабжения, которая "работает штатно, поставка газа осуществляется устойчиво". "Круглосуточно дежурят пять экипажей: четыре на южной стороне и один в Инкермане, всего 17 человек и 11 единиц техники", – добавил Ковалев. О стабильной работе свидетельствует и ситуация на сетях водоснабжения, судя по прошедшим праздникам с серьезной нагрузкой на коммунальные сети. "ГПУС "Водоканал" аварий не фиксировал. В круглосуточном режиме ведется работа по расчистке системы ливневой канализации, задействована 21 бригада, 176 человек, 14 единиц техники. При ухудшении погодных условий будут задействованы дополнительные силы и средства", – рассказал и.о. замгубернатора. По его словам, с 1 января наступившего года коммунальными службами городского хозяйства Севастополя в работах по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий уже задействовали свыше 600 человек. В том числе специалисты аварийных бригад, дворники и уборщики. Также на улицы города выводилось 33 единицы техники, включая снегоуборочную, для которой всего было заготовлено 264 тонны посыпочного материала на случай снегопадов и гололедицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

