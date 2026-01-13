День российской печати – факты в инфографике

https://crimea.ria.ru/20260113/den-rossiyskoy-pechati--fakty-v-infografike-1152329527.html

13 января в стране отмечают День российской печати. Дата приурочена к выходу в 1703 году первой российской газеты "Ведомости", которая по указу Петра I...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 13 января в стране отмечают День российской печати. Дата приурочена к выходу в 1703 году первой российской газеты "Ведомости", которая по указу Петра I информировала читателей "о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Параллельно по этому указу открылись рестораны для чтения газет, где бесплатно угощали чаем и сладостями. Спустя 323 года российские издания печатаются на 102 языках мира.Официально праздник учрежден в 1991 году. Ранее его отмечали 5 мая – в честь выхода в 1912 году первого номера массовой газеты "Правда". Главные факты о празднике, который отмечают не только журналисты печатных изданий, но и теле- и радиокомпаний, а также сетевые СМИ, издатели, публицисты, корректоры и не только – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и большихЁ-моё: важны ли точки в жизни и в документахАксенов отметил вклад журналистов в укрепление единства крымчан

