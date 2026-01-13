https://crimea.ria.ru/20260113/chego-dobetsya-ukraina-udarami-po-krymu--mnenie-1152345175.html
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ударами по Крыму и другим регионам РФ, до которых пока еще способны долетать вражеские беспилотники, Украина Россию не остановит, а добьется только одного – сокращения подконтрольных Киеву территорий, потому что угроза должна быть максимально отодвинута от наших границ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По словам эксперта, отредактированные Украиной и Европой пункты так называемого мирного плана США продемонстрировали неготовность Запада на какие-либо компромиссы в данный момент, поэтому атаки со стороны Киева продолжаются."Украина просто обязана демонстрировать своему "другу" Западу активность, дать понять, что их влияние на нашу жизнь не ограничивается линей соприкосновения, что она еще способна доставить России беспокойство. А для Запада важно, что Украина еще трепыхается", – сказал Шипилин.Однако то обстоятельство, что Украина в последнее время активно "пытается беспилотниками усложнять нам жизнь, только добавляет решимости отодвинуть угрозу предельно далеко от наших границ", добавил он.Это особенно важно, учитывая тот факт, что "украинские удары часто – и даже в основном, если не считать НПЗ – приходятся по гражданской инфраструктуре", отметил эксперт."И это коренным образом отличает их удары от наших", – подчеркнул Шипилин.В числе недавних таких ударов со стороны Вооруженных сил РФ по критическим объектам на Украине он упомянул применение ракетного комплекса "Орешник", который вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод именно для того, чтобы у Киева было меньше возможностей наносить ущерб России и прежде всего мирным людям."С моей точки зрения, нашей главной целью были именно беспилотники, которые действительно представляют угрозу для Крыма и других регионов, до которых они могут долететь. Этот случай привлек к себе внимание, потому что был использован "Орешник", но туда, на запад Украины, уже летели и "Калибры", и "Искандеры". Теперь мы там нанесли существенный ущерб, и на несколько десятков процентов украинские возможности сокращены", – сказал Шипилин.Тем не менее они не иссякли полностью – очередной налет украинских БПЛА был осуществлен на российские регионы минувшей ночью, а значит, Россия продолжает вести переговоры, не останавливая боев, подчеркнул эксперт.
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
Украина ударами по Крыму добьется сокращения подконтрольных Киеву территорий – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым
. Ударами по Крыму и другим регионам РФ, до которых пока еще способны долетать вражеские беспилотники, Украина Россию не остановит, а добьется только одного – сокращения подконтрольных Киеву территорий, потому что угроза должна быть максимально отодвинута от наших границ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, отредактированные Украиной и Европой пункты так называемого мирного плана США продемонстрировали неготовность Запада на какие-либо компромиссы в данный момент, поэтому атаки со стороны Киева продолжаются.
"Украина просто обязана демонстрировать своему "другу" Западу активность, дать понять, что их влияние на нашу жизнь не ограничивается линей соприкосновения, что она еще способна доставить России беспокойство. А для Запада важно, что Украина еще трепыхается", – сказал Шипилин.
Однако то обстоятельство, что Украина в последнее время активно "пытается беспилотниками усложнять нам жизнь, только добавляет решимости отодвинуть угрозу предельно далеко от наших границ", добавил он.
"Другого результата эти удары, в том числе по Крыму, абсолютно никакого не принесут. Потому что раз у Украины остается возможность атаковать Крым, Воронеж, Белгород, Курск и так далее, значит, угроза должна быть отодвинута еще дальше", – сказал Шипилин.
Это особенно важно, учитывая тот факт, что "украинские удары часто – и даже в основном, если не считать НПЗ – приходятся по гражданской инфраструктуре", отметил эксперт.
"И это коренным образом отличает их удары от наших", – подчеркнул Шипилин.
В числе недавних таких ударов со стороны Вооруженных сил РФ по критическим объектам на Украине он упомянул применение ракетного комплекса "Орешник", который вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
именно для того, чтобы у Киева было меньше возможностей наносить ущерб России и прежде всего мирным людям.
"С моей точки зрения, нашей главной целью были именно беспилотники, которые действительно представляют угрозу для Крыма и других регионов, до которых они могут долететь. Этот случай привлек к себе внимание, потому что был использован "Орешник", но туда, на запад Украины, уже летели и "Калибры", и "Искандеры". Теперь мы там нанесли существенный ущерб, и на несколько десятков процентов украинские возможности сокращены", – сказал Шипилин.
Тем не менее они не иссякли полностью – очередной налет украинских БПЛА был осуществлен на российские регионы минувшей ночью, а значит, Россия продолжает вести переговоры, не останавливая боев, подчеркнул эксперт.
"Переговоры переговорами, но никакие войска отводиться не будут. И нет такой причины, которая бы заставила Россию принять условия Запада. Это равно капитуляции РФ, чего не может быть в принципе. Ядерная держава не может капитулировать перед пусть серьезными, но мелкотравчатыми оппонентами. И сегодня мы понимаем, что переговоры должны продолжаться, но интенсивность наших боевых действий не должна снижаться", – заключил эксперт.
