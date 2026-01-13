Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Беспилотник сбит над Крымом
Беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Беспилотник сбит над Крымом
11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T07:22
2026-01-13T07:28
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
ростовская область
белгородская область
курская область
орловская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.
крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство обороны рф, ростовская область, белгородская область, курская область, орловская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Беспилотник сбит над Крымом

Над Крымом уничтожили беспилотник

07:22 13.01.2026 (обновлено: 07:28 13.01.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 12 января до 7.00 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один БПЛА – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.
Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния