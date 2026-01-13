https://crimea.ria.ru/20260113/bespilotnik-sbit-nad-krymom-1152341187.html
Беспилотник сбит над Крымом
11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
2026-01-13T07:22
2026-01-13T07:22
2026-01-13T07:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:22 13.01.2026 (обновлено: 07:28 13.01.2026)