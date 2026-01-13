https://crimea.ria.ru/20260113/bespilotnik-sbit-nad-krymom-1152341187.html

Беспилотник сбит над Крымом

11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. 11 беспилотников уничтожены за ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, семь дронов сбили над Ростовской областью и по одному над Белгородской, Курской и Орловской областями.Ранее утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке ВСУ на Таганрог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

