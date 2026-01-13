Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
В Адыгее в ночь на вторник грузовой состав столкнулся с легковой машиной на перегоне между станциями Тульская и Майкоп, пострадал водитель авто. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T09:10
2026-01-13T09:10
республика адыгея
новости
происшествия
железная дорога
поезд
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152342351_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_1ce36f77f4e34553f40b7a197fac46c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее в ночь на вторник грузовой состав столкнулся с легковой машиной на перегоне между станциями Тульская и Майкоп, пострадал водитель авто. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Инцидент произошел в 02:20.По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава с рельсов не произошло.На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, добавили в СКЖД.Южная транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
республика адыгея
республика адыгея, новости, происшествия, железная дорога, поезд
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее

В Адыгее грузовой поезд столкнулся с легковушкой – пострадал водитель авто

09:10 13.01.2026
 
© Южная транспортная прокуратураАвтомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее в ночь на вторник грузовой состав столкнулся с легковой машиной на перегоне между станциями Тульская и Майкоп, пострадал водитель авто. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Инцидент произошел в 02:20.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава с рельсов не произошло.
На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, добавили в СКЖД.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Республика АдыгеяНовостиПроисшествияЖелезная дорогаПоезд
 
