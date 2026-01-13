https://crimea.ria.ru/20260113/avtomobil-popal-pod-gruzovoy-poezd-v-adygee-1152342462.html

Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее

Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее

В Адыгее в ночь на вторник грузовой состав столкнулся с легковой машиной на перегоне между станциями Тульская и Майкоп, пострадал водитель авто. Об этом... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T09:10

2026-01-13T09:10

2026-01-13T09:10

республика адыгея

новости

происшествия

железная дорога

поезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152342351_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_1ce36f77f4e34553f40b7a197fac46c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее в ночь на вторник грузовой состав столкнулся с легковой машиной на перегоне между станциями Тульская и Майкоп, пострадал водитель авто. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Инцидент произошел в 02:20.По предварительной информации, пострадал водитель автомобиля. Схода подвижного состава с рельсов не произошло.На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, добавили в СКЖД.Южная транспортная прокуратура организовала проверку в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика адыгея

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, новости, происшествия, железная дорога, поезд