Атака ВСУ на Таганрог – что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Атака ВСУ на Таганрог – что известно - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Жилые дома, автомобили, коммуникации и промышленный объект повреждены в Таганроге при утренней атаке ВСУ. О последствиях сообщил губернатор Ростовской области. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома, автомобили, коммуникации и промышленный объект повреждены в Таганроге при утренней атаке ВСУ. О последствиях сообщил губернатор Ростовской области.Утром ВСУ атаковали Таганрог. На данный момент силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отметил губернатор."По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили", - написал он в Telegram.Над областью режим опасности атаки БПЛА не снят до сих пор, акцентировал Слюсарь. В течение ночи над регионами России было уничтожено 11 вражеских беспилотников, в том числе семь - над Ростовской область, сообщали ранее в Минобороны.
Атака ВСУ на Таганрог – что известно

В Таганроге при атаке ВСУ повреждены жилые дома и промышленный объект – губернатор

08:29 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома, автомобили, коммуникации и промышленный объект повреждены в Таганроге при утренней атаке ВСУ. О последствиях сообщил губернатор Ростовской области.
Утром ВСУ атаковали Таганрог. На данный момент силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отметил губернатор.
"По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили", - написал он в Telegram.
Над областью режим опасности атаки БПЛА не снят до сих пор, акцентировал Слюсарь.
В течение ночи над регионами России было уничтожено 11 вражеских беспилотников, в том числе семь - над Ростовской область, сообщали ранее в Минобороны.
