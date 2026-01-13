https://crimea.ria.ru/20260113/ataka-vsu-na-taganrog--chto-izvestno-1152341836.html
Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Жилые дома, автомобили, коммуникации и промышленный объект повреждены в Таганроге при утренней атаке ВСУ. О последствиях сообщил губернатор Ростовской области. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T08:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Жилые дома, автомобили, коммуникации и промышленный объект повреждены в Таганроге при утренней атаке ВСУ. О последствиях сообщил губернатор Ростовской области.Утром ВСУ атаковали Таганрог. На данный момент силами ПВО уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отметил губернатор."По предварительным данным, в Таганроге разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили", - написал он в Telegram.Над областью режим опасности атаки БПЛА не снят до сих пор, акцентировал Слюсарь. В течение ночи над регионами России было уничтожено 11 вражеских беспилотников, в том числе семь - над Ростовской область, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
