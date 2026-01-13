Рейтинг@Mail.ru
Атака дронов на танкеры в Черном море и трагедия в Новокузнецке – главное - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Атака дронов на танкеры в Черном море и трагедия в Новокузнецке – главное
Атака дронов на танкеры в Черном море и трагедия в Новокузнецке – главное - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Атака дронов на танкеры в Черном море и трагедия в Новокузнецке – главное
Украинские беспилотники атаковали в Черном море два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской нефти. В роддоме Новокузнецка погибли... РИА Новости Крым, 13.01.2026
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали в Черном море два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской нефти. В роддоме Новокузнецка погибли новорожденные. Американский документалист стал членом Союза журналистов России. Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году. Второе издание Красной книги выпустили в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДроны атаковали танкеры с казахстанской нефтьюДва зарубежных нефтяных танкера подверглись атаке украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.В минэнерго Казахстана подтвердили сообщения о происшествии в районе терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти.Гибель младенцев в роддоме НовокузнецкаВо время январских каникул в роддоме Новокузнецка умерли шесть новорожденных, трое из которых – в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных.В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФЖивущий в Крыму американский документалист Реджинальд Тремблей стал членом Союза журналистов РФ. На мероприятии, организованном региональным отделением Союза журналистов РФ Тремблей заявил, что многие жители США хотели бы быть друзьями России и Крыму."Вы знаете, какая серьезная ситуация в мире сегодня из-за политики (президента США) Дональда Трампа. Я хочу, чтобы вы знали, что не все американцы поддерживают Дональда Трампа. И я хочу, чтобы вы знали, что есть многие американцы, которые хотят быть друзьями вам – Крыму и России", – сказал Тремблей, который последние шесть лет живет в Ялте.Почти 7 миллионов туристов принял Крым в 2025 годуКрым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха. За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", – проинформировал глава республики.Второе издание Красной книги выпустили в КрымуВ Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой."Книга включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось", – рассказал глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Атака дронов на танкеры в Черном море и трагедия в Новокузнецке – главное

Атака беспилотников на танкеры в Черном море и гибель младенцев в Новокузнецке – главное

23:02 13.01.2026 (обновлено: 23:05 13.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали в Черном море два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской нефти. В роддоме Новокузнецка погибли новорожденные. Американский документалист стал членом Союза журналистов России. Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году. Второе издание Красной книги выпустили в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Дроны атаковали танкеры с казахстанской нефтью

Два зарубежных нефтяных танкера подверглись атаке украинских БПЛА вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море.
В минэнерго Казахстана подтвердили сообщения о происшествии в районе терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти.
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка

Во время январских каникул в роддоме Новокузнецка умерли шесть новорожденных, трое из которых – в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.
Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело после сообщений о массовой гибели новорожденных.
В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ

Живущий в Крыму американский документалист Реджинальд Тремблей стал членом Союза журналистов РФ. На мероприятии, организованном региональным отделением Союза журналистов РФ Тремблей заявил, что многие жители США хотели бы быть друзьями России и Крыму.
"Вы знаете, какая серьезная ситуация в мире сегодня из-за политики (президента США) Дональда Трампа. Я хочу, чтобы вы знали, что не все американцы поддерживают Дональда Трампа. И я хочу, чтобы вы знали, что есть многие американцы, которые хотят быть друзьями вам – Крыму и России", – сказал Тремблей, который последние шесть лет живет в Ялте.
Почти 7 миллионов туристов принял Крым в 2025 году

Крым в 2025 году принял 6,9 миллионов туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым по итогам 2025 года подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха. За прошедший год республика приняла 6,9 млн туристов, что на 15% превысило результат предыдущего сезона", – проинформировал глава республики.
Второе издание Красной книги выпустили в Крыму

В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой.
"Книга включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось", – рассказал глава республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
