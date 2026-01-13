https://crimea.ria.ru/20260113/ataka-bpla-na-neftyanye-tankery-vlasti-kazakhstana-rasskazali-podrobnosti-1152363856.html
Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
В минэнерго Казахстана подтвердили сообщения о происшествии в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с двумя судами, задействованными в... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T19:31
2026-01-13T19:31
2026-01-13T19:31
новости
танкер
каспийский трубопроводный консорциум
казахстан
нефть
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152241077_159:82:1199:667_1920x0_80_0_0_efdfb3515a37206f82694025e42e99b1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В минэнерго Казахстана подтвердили сообщения о происшествии в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти.
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152241077_385:56:1199:667_1920x0_80_0_0_0106598b8d45385310bae6de026870e4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, танкер, каспийский трубопроводный консорциум, казахстан, нефть, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Материал дополняется
Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
Атака дронов на нефтяные танкеры – в минэнерго Казахстана рассказали подробности