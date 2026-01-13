Рейтинг@Mail.ru
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира
Чем больше в разных концах света будет зреть недовольство агрессивными действиями Соединенных Штатов, попирающих международное право, и чем сильнее будет... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T07:21
2026-01-13T07:21
радио "спутник в крыму"
мнения
игорь шатров
политика
в мире
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Чем больше в разных концах света будет зреть недовольство агрессивными действиями Соединенных Штатов, попирающих международное право, и чем сильнее будет ответная реакция, тем быстрее сформируется многополярный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, агрессивные действия США в отношении Венесуэлы, Ирана и прочих государств в попытке навязывать другим странам свою волю и систему ценностей можно назвать вызовом для России и Китая, а в целом – ударом по многополярному миру.Тем не менее, недовольство действиями Вашингтона с разных полюсов проявляет себя все отчетливее, и можно допустить, что именно наступивший год станет годом окончательного формирования многополярного мира, голоса в котором будут, наконец, звучать уверенно и в унисон, считает он."Будем ждать в 2026 году все-таки окончательного рождения многополярного мира и достойной реакции на подобные действия США, которая будет останавливать и всячески противодействовать такому нарушению международного права", – сказал Шатров.По его мнению, такая реакция может быть проявлена уже в ходе заседания Совета Безопасности ООН."Хотелось бы, чтобы в этом году на Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого являются в том числе и США, действия Соединенных Штатов были осуждены и в их присутствии, а Штаты не наложили бы на эту резолюцию вето, а заняли бы нейтральную позицию, не проголосовали. Вот это было бы честно. И если США признают свою неправоту, то можно будет сказать, что подвижки в нужном направлении пошли", – сказал Шатров.Пока этого мы не наблюдаем, но, по мнению эксперта, такой сценарий вполне возможен."Мне кажется, это возможно. Если США будут осуждены остальным Западом, той же Европой в частности, то Соединенным Штатам придется прислушиваться", – отметил он.При этом важно, чтобы у Европы, которая уже немало натерпелась от действий США, были претензии не лично к американскому президенту Дональду Трампу, а ко всей той системе координат, которую проповедуют американцы в мире, подчеркнул Шатров."Мы должны договориться и согласиться принять многополярность и дать право на развитие другим государствам, даже если нас не устраивают их политические системы. Каждая система с изъянами, во всех есть недостатки. Но только в соревновании мы сможем прийти к какому-то консенсусу. И вот это соревнование политических систем хотелось бы наблюдать в 2026 году. Не войны, а выработку той гармонии, которая сделает мир спокойным и адекватным, где есть работающая экономика и благосостояние граждан", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США получат Гренландию - ТрампВо Франции заговорили о выходе из НАТО – документ в парламентеНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнениеОбщество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
Агрессивные действия США могут ускорить формирование многополярного мира

Многополярный мир может окончательно сложиться в случае противостояния США – мнение

07:21 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Чем больше в разных концах света будет зреть недовольство агрессивными действиями Соединенных Штатов, попирающих международное право, и чем сильнее будет ответная реакция, тем быстрее сформируется многополярный мир. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, агрессивные действия США в отношении Венесуэлы, Ирана и прочих государств в попытке навязывать другим странам свою волю и систему ценностей можно назвать вызовом для России и Китая, а в целом – ударом по многополярному миру.

"Это удар по многополярному миру, который по итогам 2025 года – и в начале 2026 года, мы это вынуждены признать, – пока не сложился, его полюса себя еще не проявляют активно. А американцы всячески препятствуют его созданию. И вот те действия, которые они совершили вопреки нормам международного права, мнению всех вообще и союзников в частности, говорят о том, что США хватаются за монополярную модель, и она еще как-то выдерживает", – прокомментировал эксперт.

Тем не менее, недовольство действиями Вашингтона с разных полюсов проявляет себя все отчетливее, и можно допустить, что именно наступивший год станет годом окончательного формирования многополярного мира, голоса в котором будут, наконец, звучать уверенно и в унисон, считает он.
"Будем ждать в 2026 году все-таки окончательного рождения многополярного мира и достойной реакции на подобные действия США, которая будет останавливать и всячески противодействовать такому нарушению международного права", – сказал Шатров.
По его мнению, такая реакция может быть проявлена уже в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
"Хотелось бы, чтобы в этом году на Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого являются в том числе и США, действия Соединенных Штатов были осуждены и в их присутствии, а Штаты не наложили бы на эту резолюцию вето, а заняли бы нейтральную позицию, не проголосовали. Вот это было бы честно. И если США признают свою неправоту, то можно будет сказать, что подвижки в нужном направлении пошли", – сказал Шатров.
Пока этого мы не наблюдаем, но, по мнению эксперта, такой сценарий вполне возможен.
"Мне кажется, это возможно. Если США будут осуждены остальным Западом, той же Европой в частности, то Соединенным Штатам придется прислушиваться", – отметил он.
При этом важно, чтобы у Европы, которая уже немало натерпелась от действий США, были претензии не лично к американскому президенту Дональду Трампу, а ко всей той системе координат, которую проповедуют американцы в мире, подчеркнул Шатров.
"Мы должны договориться и согласиться принять многополярность и дать право на развитие другим государствам, даже если нас не устраивают их политические системы. Каждая система с изъянами, во всех есть недостатки. Но только в соревновании мы сможем прийти к какому-то консенсусу. И вот это соревнование политических систем хотелось бы наблюдать в 2026 году. Не войны, а выработку той гармонии, которая сделает мир спокойным и адекватным, где есть работающая экономика и благосостояние граждан", – подытожил эксперт.
