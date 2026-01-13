https://crimea.ria.ru/20260113/22-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152361519.html
28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря во второй половине дня во вторник российские силы ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. Всего за пять РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T18:11
2026-01-13T18:11
2026-01-13T18:23
новости крыма
крым
белгородская область
азовское море
волгоградская область
ростовская область
брянская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря во второй половине дня во вторник российские силы ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. Всего за пять часов боевики киевского режима запустили 40 дронов по территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 22 были ликвидированы над территорией Крыма и шесть – над акваторией Азовского моря.Кроме того, еще семь вражеских дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области, по два – над Волгоградской и Ростовской областями и один – над территорией Брянской области.Утром во вторник сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотниковВСУ с начала года убили 45 мирных россиянРоссия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
крым
белгородская область
азовское море
волгоградская область
ростовская область
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, белгородская область, азовское море, волгоградская область, ростовская область, брянская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, атаки всу
28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем перехватили и уничтожили 28 беспилотников
18:11 13.01.2026 (обновлено: 18:23 13.01.2026)