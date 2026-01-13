https://crimea.ria.ru/20260113/22-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1152361519.html

28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем

2026-01-13T18:11

2026-01-13T18:11

2026-01-13T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря во второй половине дня во вторник российские силы ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. Всего за пять часов боевики киевского режима запустили 40 дронов по территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из них 22 были ликвидированы над территорией Крыма и шесть – над акваторией Азовского моря.Кроме того, еще семь вражеских дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области, по два – над Волгоградской и Ростовской областями и один – над территорией Брянской области.Утром во вторник сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотниковВСУ с начала года убили 45 мирных россиянРоссия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году

2026

