28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
28 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем перехватили и уничтожили 28 беспилотников

18:11 13.01.2026 (обновлено: 18:23 13.01.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Над территорией Крыма и акваторией Азовского моря во второй половине дня во вторник российские силы ПВО ликвидировали 28 украинских беспилотников. Всего за пять часов боевики киевского режима запустили 40 дронов по территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что из них 22 были ликвидированы над территорией Крыма и шесть – над акваторией Азовского моря.
Кроме того, еще семь вражеских дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области, по два – над Волгоградской и Ростовской областями и один – над территорией Брянской области.
Утром во вторник сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
 
