11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.За ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожены 11 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны РФ. Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Таганрог – что известноВСУ с начала года убили 45 мирных россиянВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые

