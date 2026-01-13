Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T13:29
2026-01-13T13:36
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.За ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожены 11 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны РФ. Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем уничтожили 11 украинских беспилотников – Минобороны

13:29 13.01.2026 (обновлено: 13:36 13.01.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.
За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.
"В период с 8.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены️ 10 БПЛА над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.
За ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожены 11 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.
