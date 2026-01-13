https://crimea.ria.ru/20260113/11-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-azovskim-morem-1152348853.html
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 13.01.2026
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T13:29
2026-01-13T13:29
2026-01-13T13:36
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны.За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Кроме того, еще два по беспилотника сбили над территорией Волгоградской и Курской областями, уточнили в оборонном ведомстве.За ночь над Крымом и еще четырьмя регионами России уничтожены 11 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны РФ. Утром ВСУ ударили по Tаганрогу. В городе после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС. Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Накануне вечером силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Таганрог – что известноВСУ с начала года убили 45 мирных россиянВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6eed478da5ddc3235c45dd738b920032.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма
11 беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем уничтожили 11 украинских беспилотников – Минобороны
13:29 13.01.2026 (обновлено: 13:36 13.01.2026)