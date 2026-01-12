Рейтинг@Mail.ru
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/zhitel-permskogo-kraya-popalsya-moshennikam-i-khotel-vzorvat-most-1152317562.html
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае
В Пермском крае предотвратили теракт на Чаусовском железнодорожном мосту. Как сообщили в понедельник в Центре общественный связей ФСБ России, задержанный житель РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T10:18
2026-01-12T10:53
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
железная дорога
новости
антитеррор
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152319042_29:0:1985:1100_1920x0_80_0_0_62be0f346b317c6572313485c1374e5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае предотвратили теракт на Чаусовском железнодорожном мосту. Как сообщили в понедельник в Центре общественный связей ФСБ России, задержанный житель региона стал жертвой мошенников и далее действовал по плану, разработанному спецслужбами Украины.По данным ведомства, житель города Чусовой под воздействием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей, а дальше действовал по указанию фейковых "правоохранителей" и "сотрудников специальных служб"."Под предлогом оказания содействия в возврате денег он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края", - сообщили в спецслужбе.По адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатки, компоненты для изготовления взрывных устройств, веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом. Уголовное дело открыто по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, но может быть переквалифицировано по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По совокупности совершенных преступлений фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объектСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФВ Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
свердловская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания россиянина, планировавшего теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
Кадры задержания россиянина, планировавшего теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
2026-01-12T10:18
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152319042_273:0:1740:1100_1920x0_80_0_0_1527bbdc97753547ee66b87295bf8730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, железная дорога, новости, антитеррор, свердловская область, видео
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае предотвратили теракт на Чаусовском железнодорожном мосту. Как сообщили в понедельник в Центре общественный связей ФСБ России, задержанный житель региона стал жертвой мошенников и далее действовал по плану, разработанному спецслужбами Украины.
2026-01-12T10:18
true
PT1M10S
Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае

В Пермском крае предотвратили теракт на железнодорожном мосту – ФСБ

10:18 12.01.2026 (обновлено: 10:53 12.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае предотвратили теракт на Чаусовском железнодорожном мосту. Как сообщили в понедельник в Центре общественный связей ФСБ России, задержанный житель региона стал жертвой мошенников и далее действовал по плану, разработанному спецслужбами Украины.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, житель города Чусовой под воздействием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей, а дальше действовал по указанию фейковых "правоохранителей" и "сотрудников специальных служб".
"Под предлогом оказания содействия в возврате денег он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края", - сообщили в спецслужбе.
По адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатки, компоненты для изготовления взрывных устройств, веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом. Уголовное дело открыто по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, но может быть переквалифицировано по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По совокупности совершенных преступлений фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объект
Студентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФ
В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактЖелезная дорогаНовостиАнтитеррорСвердловская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
12:34Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
12:15В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на Хорлы
12:04ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
11:52В реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
11:43В Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человек
11:34Удары по Украине: Одесса частично обесточена
11:23В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:19Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада
10:59На Кубани река затопила часть автодороги
10:41На трассе М-4 "Дон" вводят временные ограничения для грузовиков
10:32Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
10:27Почти 14 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
10:18Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае 1:10
10:12В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
10:06От сказок до реализма: книжный выбор в Год лошади для маленьких и больших
09:47Прокуратура начала проверку из-за ограничения энергоснабжения в Саках
09:35Атаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины
09:17Сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце
08:56Город Саки и пять сел в Крыму остались без света из-за аварии
Лента новостейМолния