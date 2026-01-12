https://crimea.ria.ru/20260112/zhitel-permskogo-kraya-popalsya-moshennikam-i-khotel-vzorvat-most-1152317562.html

Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае

Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Теракт на железнодорожном мосту предотвратили в Пермском крае

12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае предотвратили теракт на Чаусовском железнодорожном мосту. Как сообщили в понедельник в Центре общественный связей ФСБ России, задержанный житель региона стал жертвой мошенников и далее действовал по плану, разработанному спецслужбами Украины.По данным ведомства, житель города Чусовой под воздействием телефонных мошенников перевел на якобы "безопасные счета" 350 тысяч рублей, а дальше действовал по указанию фейковых "правоохранителей" и "сотрудников специальных служб"."Под предлогом оказания содействия в возврате денег он изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершения террористического акта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края", - сообщили в спецслужбе.По адресу проживания задержанного обнаружены и изъяты 10 кг взрывчатки, компоненты для изготовления взрывных устройств, веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом. Уголовное дело открыто по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, но может быть переквалифицировано по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По совокупности совершенных преступлений фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ ликвидировала диверсанта при попытке подорвать газовый объектСтудентка пыталась взорвать машину офицера ВС РФВ Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище

