Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря началась Земле утром в понедельник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T06:17
2026-01-12T06:17
2026-01-12T06:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря началась Земле утром в понедельник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, к 9 утра буря начнет спадать и к полудню сойдет на нет.Предыдущие магнитные бури зарегистрированы на Земле 9 и 11 января.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря началась на Земле