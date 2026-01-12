Рейтинг@Mail.ru
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260112/zemlyu-nakryla-magnitnaya-burya-1152314877.html
Землю накрыла магнитная буря
Землю накрыла магнитная буря - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря началась Земле утром в понедельник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости Крым, 12.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911345_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_5517e439a58605edcf97dbde63be7bae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря началась Земле утром в понедельник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Согласно опубликованной диаграмме, к 9 утра буря начнет спадать и к полудню сойдет на нет.Предыдущие магнитные бури зарегистрированы на Земле 9 и 11 января.Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Землю накрыла магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле

06:17 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Магнитная буря началась Земле утром в понедельник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Магнитные возмущения зарегистрированы около трех часов ночи и шести утра достигли пика. По данным ученых, сила космического удара немного не дотягивает до уровня G2 - средней бури.

Согласно опубликованной диаграмме, к 9 утра буря начнет спадать и к полудню сойдет на нет.
Предыдущие магнитные бури зарегистрированы на Земле 9 и 11 января.
Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет - Меркурия, Венеры и Марса - соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
