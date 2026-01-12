Рейтинг@Mail.ru
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T22:59
2026-01-12T23:54
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111795/72/1117957291_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_69d3803bcca465433a94a4755bef35e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем.Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны Китая и России, также говорится в заявлении Рэнди Файна.Законопроект также обязывает президента США представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.
1920
1920
true
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США

Законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата США внесли в американский конгресс

22:59 12.01.2026 (обновлено: 23:54 12.01.2026)
 
Капитолий в Вашингтоне
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.

"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", – цитирует заявление РИА Новости.

Законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем.
"Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента предпринимать любые шаги, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", – сказано в заявлении.
Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны Китая и России, также говорится в заявлении Рэнди Файна.
"В условиях обострения глобальной конкуренции в Арктике Соединенные Штаты не могут позволить враждебным державам получить влияние над одним из наиболее стратегически важных регионов мира... (законопроект – ред.) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России", – сказано в заявлении.
Законопроект также обязывает президента США представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.

"Президент (США – ред.) должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата, с целью ускорения одобрения конгрессом предоставления Гренландии статуса штата после принятия конституции, которую конгресс сочтет республиканской по форме и соответствующей Конституции Соединенных Штатов", – говорится в тексте законопроекта.

Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
5 января, 13:19
Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
 
