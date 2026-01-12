https://crimea.ria.ru/20260112/zakonoproekt-ob-anneksii-grenlandii-vnesli-v-kongress-ssha-1152339249.html

Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США

Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем.Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны Китая и России, также говорится в заявлении Рэнди Файна.Законопроект также обязывает президента США представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныВторжение в Гренландию: возможна ли война между США и ЕвропойНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение

