Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.Законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем.Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны Китая и России, также говорится в заявлении Рэнди Файна.Законопроект также обязывает президента США представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныВторжение в Гренландию: возможна ли война между США и ЕвропойНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
Законопроект об аннексии Гренландии внесли в конгресс США
Законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата США внесли в американский конгресс
22:59 12.01.2026 (обновлено: 23:54 12.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Республиканец Рэнди Файн внес в американский конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", – цитирует заявление РИА Новости.
Законопроект разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем.
"Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента предпринимать любые шаги, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", – сказано в заявлении.
Законопроект увязан с необходимостью обеспечить интересы США в Арктике в противовес "угрозам" со стороны Китая и России, также говорится в заявлении Рэнди Файна.
"В условиях обострения глобальной конкуренции в Арктике Соединенные Штаты не могут позволить враждебным державам получить влияние над одним из наиболее стратегически важных регионов мира... (законопроект – ред.) направлен на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействии растущей угрозе в лице Китая и России", – сказано в заявлении.
Законопроект также обязывает президента США представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.
"Президент (США – ред.) должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата, с целью ускорения одобрения конгрессом предоставления Гренландии статуса штата после принятия конституции, которую конгресс сочтет республиканской по форме и соответствующей Конституции Соединенных Штатов", – говорится в тексте законопроекта.
