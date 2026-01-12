Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
Задержанному в Польше за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест до марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Варшавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Адам Доманьский.
"Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию", – подчеркнул он.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.
