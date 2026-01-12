Рейтинг@Mail.ru
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/zaderzhannomu-za-raskopki-v-krymu-arkheologu-butyaginu-prodlili-arest-1152328622.html
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
Варшавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T16:00
2026-01-12T16:00
новости
александр бутягин
крым
россия
раскопки
археология в крыму
эрмитаж
польша
арест
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Варшавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Адам Доманьский.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту БутягинаОстановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в ПольшеКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина
крым
россия
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:722:1768:2048_1920x0_80_0_0_965c8a5f7a8b140aeb62141dc1a35a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, александр бутягин, крым, россия, раскопки, археология в крыму, эрмитаж, польша, арест, украина
Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест

Задержанному в Польше за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест до марта

16:00 12.01.2026
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Варшавский окружной суд продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Защита задержанного планирует обжаловать решение. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Адам Доманьский.
"Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию", – подчеркнул он.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина
Остановят ли раскопки в Крыму из-за задержания Бутягина в Польше
Кто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина
 
НовостиАлександр БутягинКрымРоссияРаскопкиАрхеология в КрымуЭрмитажПольшаАрестУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния