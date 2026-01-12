https://crimea.ria.ru/20260112/vtorzhenie-v-grenlandiyu-vozmozhna-li-voyna-mezhdu-ssha-i-evropoy-1152321610.html

Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой

Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой - РИА Новости Крым, 12.01.2026

Вторжение в Гренландию: возможна ли война между США и Европой

Военного конфликта между США и Европой из-за Гренландии не произойдет, американская администрация, вероятнее всего, выкупит крупнейший остров в мире у Дании... РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T13:37

2026-01-12T13:37

2026-01-12T13:37

эксклюзивы риа новости крым

гренландия

сша

мнения

юрий светов

дональд трамп

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152321913_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c28a94aac8dec3f045b5d6f99e7652e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Военного конфликта между США и Европой из-за Гренландии не произойдет, американская администрация, вероятнее всего, выкупит крупнейший остров в мире у Дании. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.Светов отметил, что значительная часть оружия европейских сил НАТО – самолеты, ракеты, танки – произведены в США, и Штаты сохраняют технологический контроль за ним. Политолог пояснил, что в этих вооружениях используются системы управления, которые по команде из Вашингтона могут быть отключены."Думаю, самый вероятный вариант – американцы купят Гренландию. Поэтому Дании сейчас надо подумать о цене, которую они могли бы выставить, а американцы – заплатить", - полагает аналитик.Он напомнил, что в 1917 году, когда была близка к завершению Первая мировая война, Соединенные Штаты купили у Дании ее колонию - Виргинские острова в Западном полушарии. За них США заплатили 25 миллионов долларов. Эта сумма на тот момент составляла примерно половину датского годового бюджета.Политолог также констатировал продолжающийся распад Датской колониальной империи, который тянется уже давно. Он напомнил, что в свое время и Норвегия входила в унию с Данией до 1905 года, и Исландия была когда-то датской территорией, и с ней пришлось расстаться в 1944 году. Теперь настала очередь Гренландии.Кроме того, добавил Светов, сами гренландцы весьма негативно относятся к Дании, которая на протяжении многих лет относилась к жителям острова как к людям второго сорта. Эти противоречия американцы также будут использовать в своей политике, считает специалист.По мнению эксперта, Гренландия в нынешней ситуации может получить статус ассоциированного с США государства, как, например, Микронезия или Палау, или "неинкорпорированной организованной территории", как Пуэрто-Рико. Через некоторое время, вполне возможно, остров станет новым штатом США.Для чего Штатам нужна ГренландияГренландия нужна США в первую очередь из-за ее стратегического положения, поскольку через Арктику проходят кратчайшие траектории полета баллистических ракет, и контроль над этой территорией является важнейшим фактором безопасности, пояснил Светов.Кроме того, Штаты желают контролировать проходящие через Арктику торговые маршруты.Наконец, владение Гренландией позволит США осваивать богатейшие арктические залежи нефти, газа, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых, заключил аналитик.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

гренландия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гренландия, сша, мнения, юрий светов, дональд трамп, геополитика