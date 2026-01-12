Рейтинг@Mail.ru
ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 12.01.2026
ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 12.01.2026
ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие
Два человека погибли и один ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По уточненной информации, погибли двое мужчин в селах Нововладимировка и Чулаковка. Также украинские боевики ударили по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка, мирный житель ранен.Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку, перечислил Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия
ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие

Два человека погибли и один ранен в результате ударов ВСУ по Херсонской области

12:04 12.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За последние сутки из-за агрессии киевского режима погибли два человека, один получил ранения", - написал он в своем Telegram-канале.
По уточненной информации, погибли двое мужчин в селах Нововладимировка и Чулаковка. Также украинские боевики ударили по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка, мирный житель ранен.
Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку, перечислил Сальдо.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Владимир СальдоХерсонская областьАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовости СВОПроисшествия
 
