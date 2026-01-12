https://crimea.ria.ru/20260112/vsu-nakryli-ognem-sela-v-khersonskoy-oblasti---est-pogibshie-1152320377.html

ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие

ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 12.01.2026

ВСУ накрыли огнем села в Херсонской области - есть погибшие

Два человека погибли и один ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 12.01.2026

2026-01-12T12:04

2026-01-12T12:04

2026-01-12T12:04

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0c/1152320205_0:288:960:828_1920x0_80_0_0_51124e7c3c6a7096df33b4e80482c548.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Два человека погибли и один ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По уточненной информации, погибли двое мужчин в селах Нововладимировка и Чулаковка. Также украинские боевики ударили по гражданскому автомобилю в селе Тарасовка, мирный житель ранен.Также ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку, перечислил Сальдо.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепитеПосле атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с КрымомАтаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машины

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, происшествия