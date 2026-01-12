https://crimea.ria.ru/20260112/vse-otdykhayut--skoraya-rabotaet-kak-sluzhba-v-prazdniki-pomogala-krymchanam-1152323163.html

Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам

Продолжительные новогодние каникулы завершились в России и в Крыму. Как отработала это напряженное время крымская скорая помощь, в эфире радио "Спутник в Крыму"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Продолжительные новогодние каникулы завершились в России и в Крыму. Как отработала это напряженное время крымская скорая помощь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.Специалист также добавил, что несмотря на снежную погоду и большую туристическую загруженность заметно снизилась статистика в этот период по авариям и пожарам."Существенно снизилось количество выездов на алкогольные комы, интоксикации, то есть если в прошлом году были какие-то вообще неадекватные "рекорды", когда было зафиксировано 47 случаев, то в этом – всего лишь пять. Это говорит о здравомыслии людей", – считает собеседник.Категории "праздничных" вызовов остаются традиционными, заметил гость студии.Однако, по информации директора профильной службы, в этом году увеличилось количество вызовов по поводу ОРВИ."Если в прошлом году было 20 тысяч вызовов конкретно по ОРВИ, температура, грипп, то в этом году почти 24 тысячи. То есть здесь существенно на 20% увеличилась нагрузка", – рассказал гость эфира.График заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у крымчан сместился в этом году из-за более холодной зимы, считает Сергей Олефиренко. "То, что мы в прошлом году имели в феврале, в этом году получили в декабре, в начале января", – отметил спикер.В Крыму на постоянном дежурстве находятся 357 автомобилей скорой помощи, организовано взаимодействие со стационарами и поликлиниками полуострова, также рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

