Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
Продолжительные новогодние каникулы завершились в России и в Крыму. Как отработала это напряженное время крымская скорая помощь, в эфире радио "Спутник в Крыму"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Продолжительные новогодние каникулы завершились в России и в Крыму. Как отработала это напряженное время крымская скорая помощь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.Специалист также добавил, что несмотря на снежную погоду и большую туристическую загруженность заметно снизилась статистика в этот период по авариям и пожарам."Существенно снизилось количество выездов на алкогольные комы, интоксикации, то есть если в прошлом году были какие-то вообще неадекватные "рекорды", когда было зафиксировано 47 случаев, то в этом – всего лишь пять. Это говорит о здравомыслии людей", – считает собеседник.Категории "праздничных" вызовов остаются традиционными, заметил гость студии.Однако, по информации директора профильной службы, в этом году увеличилось количество вызовов по поводу ОРВИ."Если в прошлом году было 20 тысяч вызовов конкретно по ОРВИ, температура, грипп, то в этом году почти 24 тысячи. То есть здесь существенно на 20% увеличилась нагрузка", – рассказал гость эфира.График заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у крымчан сместился в этом году из-за более холодной зимы, считает Сергей Олефиренко. "То, что мы в прошлом году имели в феврале, в этом году получили в декабре, в начале января", – отметил спикер.В Крыму на постоянном дежурстве находятся 357 автомобилей скорой помощи, организовано взаимодействие со стационарами и поликлиниками полуострова, также рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам

Как скорая медицинская помощь в Крыму отработала в новогодние праздники

19:15 12.01.2026 (обновлено: 19:18 12.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Машина скорой помощи в снегопад - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Продолжительные новогодние каникулы завершились в России и в Крыму. Как отработала это напряженное время крымская скорая помощь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.

"В этом году, несмотря на длительные праздники, все прошло довольно мирно. Снизилось количество ДТП. С 30 декабря по 12 января в этом году было 42 ДТП, и выезжало 52 машины. В прошлом году было 57, то есть на 15 больше, а это существенно. И выезжало 70 машин. Пострадали в этом году 66 человек за новогодние праздники, а в прошлом году 89, то есть почти на 30% было больше", – отметил спикер.

Специалист также добавил, что несмотря на снежную погоду и большую туристическую загруженность заметно снизилась статистика в этот период по авариям и пожарам.
"Существенно снизилось количество выездов на алкогольные комы, интоксикации, то есть если в прошлом году были какие-то вообще неадекватные "рекорды", когда было зафиксировано 47 случаев, то в этом – всего лишь пять. Это говорит о здравомыслии людей", – считает собеседник.
Категории "праздничных" вызовов остаются традиционными, заметил гость студии.
"Если был снегопад, то это были всякие травмы, падения, санки... После новогодних застолий – панкреатиты и холециститы… Эта история из года в год не меняется", – поделился спикер.
Однако, по информации директора профильной службы, в этом году увеличилось количество вызовов по поводу ОРВИ.
"Если в прошлом году было 20 тысяч вызовов конкретно по ОРВИ, температура, грипп, то в этом году почти 24 тысячи. То есть здесь существенно на 20% увеличилась нагрузка", – рассказал гость эфира.
График заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями у крымчан сместился в этом году из-за более холодной зимы, считает Сергей Олефиренко. "То, что мы в прошлом году имели в феврале, в этом году получили в декабре, в начале января", – отметил спикер.
В Крыму на постоянном дежурстве находятся 357 автомобилей скорой помощи, организовано взаимодействие со стационарами и поликлиниками полуострова, также рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф.
"Скорая помощь – это не какая-то работа, это образ жизни, призвание, стиль мышления. Спасибо коллегам за то, что не ударили в грязь лицом, они всегда остаются на связи. Поэтому спасибо просто за то, что вы есть", – подытожил гость эфира.
