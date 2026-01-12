https://crimea.ria.ru/20260112/vo-frantsii-nachali-nabor-dobrovoltsev-na-voennuyu-sluzhbu-1152324321.html
Во Франции начали набор добровольцев на военную службу
в мире, франция, политика, новости
Во Франции начали набор добровольцев на военную службу
Министр обороны Франции объявила о начале набора на добровольную военную службу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Министерство обороны Франции объявило о начале приема заявок на прохождение добровольной военной службы. Об этом сообщила глава ведомства Катрин Вотрен на пресс-конференции в минобороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 ноября 2025 года объявил о введении во Франции с лета 2026 года добровольной военной службы. По его словам, основными участниками программы станут молодые французы в возрасте 18-19 лет.
"Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту, которые вступят в ряды наших вооруженных сил", - цитирует Вотрен РИА Новости.
Отмечается, что старт программы приветствовал и начальник генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон.
"Выбрать добровольную военную службу значит участвовать в защите наших граждан и страны, как на территории Франции, в европейской части, так и в заморских департаментах", - сказал Мандон.
До этого он заявлял, что для сдерживания якобы российской угрозы Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически".
По информации местных СМИ, французские власти планируют привлечь в ряды вооруженных сил 3 тысячи человек уже в 2026 году, а к 2035 году – набирать до 50 тысяч в год.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается
воевать с НАТО. Глава государства назвал чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.
