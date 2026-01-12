Рейтинг@Mail.ru
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T06:45
2026-01-12T06:45
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний и суммарный объем инvestиций превышает уже 280 миллиардов рублей. А, как рассказывал в конце 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город федерального значения за 10 лет получил 58,6 млрд рублей налоговых поступлений от участников СЭЗ.
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году

В какие проекты в Крыму инвесторы будут вкладывать деньги в 2026 году

06:45 12.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

"Если мы будем говорить о наиболее привлекательных для инвесторов отраслях экономики республики, то это, конечно, строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство", – сказала Виноградова.

Она подчеркнула, что по итогам 2025 года Крым в очередной раз подтвердил высокий статус своего инвестиционного климата в рамках общероссийского рейтинга.
"Мы на седьмом месте. Это достаточно высокая и очень сложно достигаемая позиция – находиться в десятке лидеров по всей Российской Федерации. Но Крым подтвердил свои высокие показатели", – сказала Виноградова.
По ее словам, несмотря на санкции, Крым остается инвестиционно привлекательным регионом, в том числе в тех отраслях, которые в целом по стране переживают достаточно сложный период, как, например, жилищное строительство.
В частности, за девять месяцев 2025 года в эксплуатацию ввели на 1,5% больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период в 2024 году, отметила Виноградова.
"Базовые отрасли у нас показали рост 6,9%, а обороты организаций выросли почти на 17%. Обрабатывающее производство, например, увеличилось на 16,7%... Все это достаточно хорошие показатели", – добавила она.
По словам Виноградовой, именно с инвестиционной привлекательностью и экономическим ростом напрямую связано увеличение доходной части бюджета республики, поскольку Крым до настоящего момента не поднимал налоговую базу.
"То есть это новые производства и это модернизация существующих. В Республике Крым с 2015 года действует свободная экономическая зона, которая предлагает беспрецедентные меры поддержки для предприятий. Это позволяет им иметь пониженную налоговую базу, при этом они показывают очень хороший экономический рост и средний рост заработной платы", – рассказала Виноградова.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний и суммарный объем инвестиций превышает уже 280 миллиардов рублей. А, как рассказывал в конце 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город федерального значения за 10 лет получил 58,6 млрд рублей налоговых поступлений от участников СЭЗ.
