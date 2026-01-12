https://crimea.ria.ru/20260112/vo-chto-investory-budut-vkladyvatsya-v-krymu-v-2026-godu-1151927066.html

Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году

Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Она подчеркнула, что по итогам 2025 года Крым в очередной раз подтвердил высокий статус своего инвестиционного климата в рамках общероссийского рейтинга."Мы на седьмом месте. Это достаточно высокая и очень сложно достигаемая позиция – находиться в десятке лидеров по всей Российской Федерации. Но Крым подтвердил свои высокие показатели", – сказала Виноградова.По ее словам, несмотря на санкции, Крым остается инвестиционно привлекательным регионом, в том числе в тех отраслях, которые в целом по стране переживают достаточно сложный период, как, например, жилищное строительство.В частности, за девять месяцев 2025 года в эксплуатацию ввели на 1,5% больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период в 2024 году, отметила Виноградова."Базовые отрасли у нас показали рост 6,9%, а обороты организаций выросли почти на 17%. Обрабатывающее производство, например, увеличилось на 16,7%... Все это достаточно хорошие показатели", – добавила она.По словам Виноградовой, именно с инвестиционной привлекательностью и экономическим ростом напрямую связано увеличение доходной части бюджета республики, поскольку Крым до настоящего момента не поднимал налоговую базу.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний и суммарный объем инвестиций превышает уже 280 миллиардов рублей. А, как рассказывал в конце 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город федерального значения за 10 лет получил 58,6 млрд рублей налоговых поступлений от участников СЭЗ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный российский бизнес динамично заходит в КрымВ Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторовДоходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом

