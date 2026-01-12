https://crimea.ria.ru/20260112/vo-chto-investory-budut-vkladyvatsya-v-krymu-v-2026-godu-1151927066.html
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T06:45
2026-01-12T06:45
2026-01-12T06:45
радио "спутник в крыму"
крым
ольга виноградова
инвестиции
бюджет крыма
бюджет
экономика
ямэф-2019
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_f61f20f94cc2502e0c522a755d5f7393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Она подчеркнула, что по итогам 2025 года Крым в очередной раз подтвердил высокий статус своего инвестиционного климата в рамках общероссийского рейтинга."Мы на седьмом месте. Это достаточно высокая и очень сложно достигаемая позиция – находиться в десятке лидеров по всей Российской Федерации. Но Крым подтвердил свои высокие показатели", – сказала Виноградова.По ее словам, несмотря на санкции, Крым остается инвестиционно привлекательным регионом, в том числе в тех отраслях, которые в целом по стране переживают достаточно сложный период, как, например, жилищное строительство.В частности, за девять месяцев 2025 года в эксплуатацию ввели на 1,5% больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период в 2024 году, отметила Виноградова."Базовые отрасли у нас показали рост 6,9%, а обороты организаций выросли почти на 17%. Обрабатывающее производство, например, увеличилось на 16,7%... Все это достаточно хорошие показатели", – добавила она.По словам Виноградовой, именно с инвестиционной привлекательностью и экономическим ростом напрямую связано увеличение доходной части бюджета республики, поскольку Крым до настоящего момента не поднимал налоговую базу.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний и суммарный объем инвестиций превышает уже 280 миллиардов рублей. А, как рассказывал в конце 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город федерального значения за 10 лет получил 58,6 млрд рублей налоговых поступлений от участников СЭЗ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный российский бизнес динамично заходит в КрымВ Крыму действует "единое туристическое окно" для инвесторовДоходы бюджета Крыма увеличились еще на 1,5 млрд рублей в этом
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142712911_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_925456ff122793801acf3f113447eeb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ольга виноградова, инвестиции, бюджет крыма, бюджет, экономика, ямэф-2019, экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым.
Самыми привлекательными для инвесторов являются четыре отрасли в Крыму, и интерес к ведению бизнеса в республике растет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
"Если мы будем говорить о наиболее привлекательных для инвесторов отраслях экономики республики, то это, конечно, строительство, туризм, промышленность и сельское хозяйство", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что по итогам 2025 года Крым в очередной раз подтвердил высокий статус своего инвестиционного климата в рамках общероссийского рейтинга.
"Мы на седьмом месте. Это достаточно высокая и очень сложно достигаемая позиция – находиться в десятке лидеров по всей Российской Федерации. Но Крым подтвердил свои высокие показатели", – сказала Виноградова.
По ее словам, несмотря на санкции, Крым остается инвестиционно привлекательным регионом, в том числе в тех отраслях, которые в целом по стране переживают достаточно сложный период, как, например, жилищное строительство.
В частности, за девять месяцев 2025 года в эксплуатацию ввели на 1,5% больше квадратных метров жилья, чем за аналогичный период в 2024 году, отметила Виноградова.
"Базовые отрасли у нас показали рост 6,9%, а обороты организаций выросли почти на 17%. Обрабатывающее производство, например, увеличилось на 16,7%... Все это достаточно хорошие показатели", – добавила она.
По словам Виноградовой, именно с инвестиционной привлекательностью и экономическим ростом напрямую связано увеличение доходной части бюджета республики, поскольку Крым до настоящего момента не поднимал налоговую базу.
"То есть это новые производства и это модернизация существующих. В Республике Крым с 2015 года действует свободная экономическая зона, которая предлагает беспрецедентные меры поддержки для предприятий. Это позволяет им иметь пониженную налоговую базу, при этом они показывают очень хороший экономический рост и средний рост заработной платы", – рассказала Виноградова.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний и суммарный объем инвестиций превышает уже 280 миллиардов рублей. А, как рассказывал в конце 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город федерального значения за 10 лет получил 58,6 млрд рублей налоговых поступлений от участников СЭЗ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: