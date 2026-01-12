Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил латвийского композитора, пианиста и Народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем. РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил латвийского композитора, пианиста и Народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем.Президент пожелал Народному артисту СССР доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.Паулс родился в 1936 году в Риге. Учился в музыкальной школе имени Эмилса Дарзиньша, позднее — в Рижской консерватории по классу фортепиано. С 1964 по 1971 годы он руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной филармонии. В 1972 году основал эстрадный ансамбль "Модо". Паулс написал для российских звезд множество песен, ставших хитами.
владимир путин (политик), музыка, юбилей, искусство , раймонд паулс, новости
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием

Владимир Путин поздравил композитора Раймонда Паулса с 90-летием

12:34 12.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКомпозитор Раймонд Паулс
Композитор Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил латвийского композитора, пианиста и Народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем.
"И в России, и во многих других странах Вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, Ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал Народному артисту СССР доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.
Паулс родился в 1936 году в Риге. Учился в музыкальной школе имени Эмилса Дарзиньша, позднее — в Рижской консерватории по классу фортепиано. С 1964 по 1971 годы он руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной филармонии. В 1972 году основал эстрадный ансамбль "Модо". Паулс написал для российских звезд множество песен, ставших хитами.
Творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею маэстро Раймонду Паулсу - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
07:51
"Мрачный" гений Паулс: маэстро празднует День рождения
 
