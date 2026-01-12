https://crimea.ria.ru/20260112/vladimir-putin-pozdravil-raymonda-paulsa-s-90-letiem-1152320863.html
Владимир Путин поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил латвийского композитора, пианиста и Народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем.Президент пожелал Народному артисту СССР доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.Паулс родился в 1936 году в Риге. Учился в музыкальной школе имени Эмилса Дарзиньша, позднее — в Рижской консерватории по классу фортепиано. С 1964 по 1971 годы он руководил Рижским эстрадным оркестром Государственной филармонии. В 1972 году основал эстрадный ансамбль "Модо". Паулс написал для российских звезд множество песен, ставших хитами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
