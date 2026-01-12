https://crimea.ria.ru/20260112/veter-i-sneg-ozhidayutsya-v-krymu-v-ponedelnik-1152309819.html
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем -2…4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.Снег будет идти и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, днем покажут +1....-1.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10, на южном побережье 0…-4, днем -4…+1, в горах -5…7", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем -2…4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.
Снег будет идти и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, днем покажут +1....-1.
