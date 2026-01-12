Рейтинг@Mail.ru
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/veter-i-sneg-ozhidayutsya-v-krymu-v-ponedelnik-1152309819.html
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T00:01
2026-01-12T00:01
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152298473_0:105:1280:825_1920x0_80_0_0_479c9d0c9f753c198d8fb969e5677334.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем -2…4.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.Снег будет идти и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, днем покажут +1....-1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152298473_20:0:1260:930_1920x0_80_0_0_cc5488eba5279a13da5840c0c982e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник ожидается сильный ветер и снег

00:01 12.01.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. С понедельника зима в Крыму снова вступит в свои права. На полуострове ожидается снег, ветер и гололед, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10, на южном побережье 0…-4, днем -4…+1, в горах -5…7", - рассказали синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, гололедица. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6...8, днем -2…4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...4, днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.
Снег будет идти и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, днем покажут +1....-1.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрКрымская погодаПогода в КрымуНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:31В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:59Шторм в Крыму и угрозы Трампа Кубе: главное за день
21:54В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:46Реки на Кубани поднялись до неблагоприятных отметок
21:33Что есть вегетарианцам зимой: вкусно и полезно
21:11В Керчи на три недели закрывают движение по одной из дорог
20:51Как жить после Нового года: здоровью помогут диета и сон
20:37Еще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый год
20:20Шторм в Крыму – прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий
20:14Горящую после атаки ВСУ нефтебазу в Волгоградской области потушили
20:01Небо на Россией снова озарили северные сияния
19:41В Севастополе создали семь новых заповедников
19:27Снег и гололед: обстановка на дорогах Крыма к вечеру воскресенья
19:06Мощный шторм в Ялте – подтоплены семь домов
18:55В Севастополе остановили морской транспорт
18:51Захват президента Венесуэлы и удар "Орешником" по Украине – топ недели
18:27Непогода бушует в Крыму – ветер валит деревья на ЛЭП и дороги
18:05Крымский мост – обстановка к вечеру воскресенья
Лента новостейМолния