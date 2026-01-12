Ветер и снег ожидаются в Крыму в понедельник

"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5…-10, на южном побережье 0…-4, днем -4…+1, в горах -5…7", - рассказали синоптики.

Снег будет идти и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, днем покажут +1....-1.