В Ялте наполнились водохранилища

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обильные осадки, выпавшие в Ялте, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.Водохранилища наполнятся еще больше, когда растает снег на Ай-Петри, добавила Павленко.В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова подниметсяНепогода в Севастополе: как изменился уровень воды в рекахНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

