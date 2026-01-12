В Ялте наполнились водохранилища
Обильные осадки в Ялте наполнили водохранилища на 12 миллионов кубов
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВодопад Учан-Су
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Обильные осадки, выпавшие в Ялте, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.
"Ялта с водой. Обильные осадки существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион. За 12 дней приток составил 12 миллионов кубов. На сегодня имеем почти 19 миллионов в Загорском и больше 8 миллионов – в Счастливенском. Даже при полном отсутствии осадков этого хватит примерно до середины осени", – сообщила глава администрации.
Водохранилища наполнятся еще больше, когда растает снег на Ай-Петри, добавила Павленко.
В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: