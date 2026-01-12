https://crimea.ria.ru/20260112/v-simferopole-perekryli-uchastok-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-1152323923.html
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц
2026-01-12T15:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи со строительством водовода временно перекрыли для транспорта участок улицы Беспалова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
