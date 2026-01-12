Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц - РИА Новости Крым, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260112/v-simferopole-perekryli-uchastok-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-1152323923.html
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц
В Симферополе в связи со строительством водовода временно перекрыли для транспорта участок улицы Беспалова, сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T15:31
2026-01-12T15:31
новости крыма
симферополь
администрация симферополя
транспорт
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи со строительством водовода временно перекрыли для транспорта участок улицы Беспалова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_2bac754a78f833b058a90a45db83028b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, администрация симферополя, транспорт, ограничение движения
В Симферополе перекрыли участок одной из центральных улиц

В Симферополе временно перекрыли участок улицы Беспалова из-за строительства водовода

15:31 12.01.2026
 
© РИА Новости КрымДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в связи со строительством водовода временно перекрыли для транспорта участок улицы Беспалова, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"В связи с проведением строительно-монтажных работ по обустройству водовода до 6:00 18 января 2026 года введено временное ограничение движения транспортных средств на участке улицы Беспалова (в районе пересечения улиц Беспалова и Гончарова)", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов по городу.
© Администрация СимферополяОграничение движения по улице Беспалова в Симферополе
Ограничение движения по улице Беспалова в Симферополе
© Администрация Симферополя
Ограничение движения по улице Беспалова в Симферополе
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаСимферопольАдминистрация СимферополяТранспортОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07В Киеве массово закрываются супермаркеты
19:51Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
19:31Реабилитация через творчество: в Керчи открылись две уникальные выставки
19:15Все отдыхают – скорая работает: как служба в праздники помогала крымчанам
18:52В России выросли цены на крепкий алкоголь
18:35Новогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
18:10Эрмитаж призвал власти Польши освободить Бутягина
17:48Новые услуги по ОМС и центры здоровья: что ждет бесплатную медицину в РФ
17:34Новороссийск атакуют украинские беспилотники
17:17Приазовье ждет перезагрузка: утверждена стратегия развития региона
17:07"Не хотел ждать маршрутку": крымчанин задержан за дерзкий угон иномарки
16:57Над Крымом и Азовским морем сбили 12 беспилотников
16:49В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
16:39Крымский суд рассмотрит дело о госизмене жительницы Московской области
16:26Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
16:22В Ялте наполнились водохранилища
16:10Крымский мост сейчас: что происходит на объекте после открытия движения
16:00Задержанному за раскопки в Крыму археологу Бутягину продлили арест
15:48Крымский мост открыли
15:42В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния