В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека

В Севастополе на новогодних каникулах ликвидировали 95 происшествий, в результате были спасены 24 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 12.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на новогодних каникулах ликвидировали 95 происшествий, в результате были спасены 24 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Было ликвидировано 10 возгораний. Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий стихийных бедствий и один раз – на ДТП.Также, по его информации, помимо самих аварийно-спасательных работ, сотрудники спасслужбы оказали содействие скорой медицинской помощи в 13 случаях и выполнили 68 неотложных работ, включая работы с аварийными конструкциями и деревьями.Ранее в понедельник стало известно, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год обезвредили около 1,5 тысяч взрывоопасных предметовВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаПенсионерка погибла на пожаре в Севастополе

