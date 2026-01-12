В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
В Севастополе на новогодних праздниках поступило 95 обращений в спецслужбы – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе на новогодних каникулах ликвидировали 95 происшествий, в результате были спасены 24 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В период с 1 по 11 января 2026 года экстренные службы Севастополя работали в усиленном режиме: за эти дни в спасательную службу Севастополя поступило 95 сообщений о происшествиях", – сказано в сообщении.
Было ликвидировано 10 возгораний. Кроме того, спасатели дважды выезжали на ликвидацию последствий стихийных бедствий и один раз – на ДТП.
"Особое внимание потребовали поисково-спасательные работы: дважды специалисты эвакуировали туристов из горно-лесной местности, еще один вызов связан с поиском в труднодоступном районе внутри городской черты. Всего в результате всех операций удалось спасти 24 человека, включая одного ребенка", – добавил Развожаев.
Также, по его информации, помимо самих аварийно-спасательных работ, сотрудники спасслужбы оказали содействие скорой медицинской помощи в 13 случаях и выполнили 68 неотложных работ, включая работы с аварийными конструкциями и деревьями.
Ранее в понедельник стало известно, что за новогодние каникулы в Крыму и Севастополе спасатели ликвидировали 75 пожаров, от дыма и огня погибли четыре человека.
