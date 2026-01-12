https://crimea.ria.ru/20260112/v-sevastopole-ves-den-budut-slyshny-vzryvy-1152319510.html

В Севастополе весь день будут слышны взрывы

В Севастополе в понедельник военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак защищен Крым в условиях СВО - ответ АксеноваАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

