В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе весь день будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе весь день будут слышны взрывы
В Севастополе в понедельник военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.01.2026
2026-01-12T11:23
2026-01-12T11:23
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе весь день будут слышны взрывы

В Севастополе до вечера будут слышны взрывы из-за военных учений

11:23 12.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник военные проводят тренировки по уничтожению диверсантов. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:00 в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, в рамках учений запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
