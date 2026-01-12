https://crimea.ria.ru/20260112/v-sevastopole-pensioner-poydet-pod-sud-za-ugrozu-ubiystvom-zyatya-1152317398.html
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.Правоохранители установили, что пожилой мужчина, который злоупотреблял алкоголем, проживал в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Он также незаконно хранил дома оружие вместе с четырьмя патронами.Однажды зять сделал хозяину квартиры замечание. После чего пенсионер зашел среди ночи к паре в комнату с револьвером в руках и начал угрожать убийством. Он направил оружие в сторону зятя и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не произошло.В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством.
В Севастополе 70-летнему пенсионеру грозит пять лет за угрозу убийства зятя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.
Правоохранители установили, что пожилой мужчина, который злоупотреблял алкоголем, проживал в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Он также незаконно хранил дома оружие вместе с четырьмя патронами.
Однажды зять сделал хозяину квартиры замечание. После чего пенсионер зашел среди ночи к паре в комнату с револьвером в руках и начал угрожать убийством. Он направил оружие в сторону зятя и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не произошло.
"Мужчина проследовал за ним, чтобы отобрать источник опасности, но вместо этого старик решил еще больше напугать своего "обидчика". Со словами "Не иди за мной, я тебя прибью!" он снова направил на него револьвер, но в последний момент поменял положение ствола и выстрелил в окно, находившееся рядом с родственником. После этого, как ни в чем не бывало, добровольно отдал оружие", - рассказали в МВД.
В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Алуште выпивший отец угрожал
своему несовершеннолетнему сыну убийством.
