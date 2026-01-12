Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя - РИА Новости Крым, 12.01.2026
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя
В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 12.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.Правоохранители установили, что пожилой мужчина, который злоупотреблял алкоголем, проживал в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Он также незаконно хранил дома оружие вместе с четырьмя патронами.Однажды зять сделал хозяину квартиры замечание. После чего пенсионер зашел среди ночи к паре в комнату с револьвером в руках и начал угрожать убийством. Он направил оружие в сторону зятя и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не произошло.В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя

В Севастополе 70-летнему пенсионеру грозит пять лет за угрозу убийства зятя

10:12 12.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.
Правоохранители установили, что пожилой мужчина, который злоупотреблял алкоголем, проживал в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Он также незаконно хранил дома оружие вместе с четырьмя патронами.
Однажды зять сделал хозяину квартиры замечание. После чего пенсионер зашел среди ночи к паре в комнату с револьвером в руках и начал угрожать убийством. Он направил оружие в сторону зятя и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не произошло.
"Мужчина проследовал за ним, чтобы отобрать источник опасности, но вместо этого старик решил еще больше напугать своего "обидчика". Со словами "Не иди за мной, я тебя прибью!" он снова направил на него револьвер, но в последний момент поменял положение ствола и выстрелил в окно, находившееся рядом с родственником. После этого, как ни в чем не бывало, добровольно отдал оружие", - рассказали в МВД.
В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством.
