В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя

В Севастополе пенсионер пойдет под суд за угрозу убийством зятя

2026-01-12T10:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 70-летнего мужчину за угрозу убийством зятя и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Севастополя.Правоохранители установили, что пожилой мужчина, который злоупотреблял алкоголем, проживал в одной квартире со своей дочерью и ее 43-летним мужем. Он также незаконно хранил дома оружие вместе с четырьмя патронами.Однажды зять сделал хозяину квартиры замечание. После чего пенсионер зашел среди ночи к паре в комнату с револьвером в руках и начал угрожать убийством. Он направил оружие в сторону зятя и нажал на спусковой крючок. Однако выстрела не произошло.В настоящее время дознание по уголовному делу завершено и все материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.Теперь пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело

